美軍士兵越境朝鮮　國防部：已與平壤方面接觸

美國國務院說，據了解，五角大樓已為美國二等兵特拉維斯·T·金（Travis T. King）擅闖朝鮮境內，與朝鮮當局進行了接觸。



路透社報道，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）星期二（7月18日）說，美國與韓國政府的相關聯繫渠道「定期且持續保持接觸」。

與此同時，駐韓美軍發言人泰勒上校（Isaac Taylor）說，美國軍方「正與朝鮮人民軍接觸，以合力解決這宗事件」。

白宮發言人尚-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說，國防部、國務院和駐聯合國的美國官員都在努力「查明更多信息並解決問題」。她說，首要關注的是確保這名美國士兵的安全，但「一切還處在初步階段」。

朝鮮駐紐約聯合國代表團沒有立即回應置評請求。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）星期二早前確認，一名美國軍人「恣意且未經授權」在朝韓非軍事區越境進入朝鮮，這名軍人相信已被朝鮮拘留。

據悉，2021年入伍的美國二等兵特拉維斯·T·金參加共同警備區（JSA）情況導覽行程，卻擅自從板門店韓方一側越境進入朝鮮。

英國廣播公司（BBC）報導，數名美國官員告訴CBS新聞，特拉維斯·T·金因為紀律問題得被遣送回國，但他在仁川國際機場海關與護送人員告別後，並沒有登上飛機。他不僅逃出了航站樓，還前往離機場約54公里的韓朝非軍事區。

本文獲《聯合早報》授權轉載

