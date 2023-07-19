美國以不配合疫情調查為由　停止資助武漢病毒研究所

美國政府以中國科學院武漢病毒研究所不提供新冠相關文件為由，停止了對其提供聯邦資助。



據彭博社報道，美國衛生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）星期一（7月17日）向武漢病毒研究所發出通知，告知將完全剝奪其受資助的資格。

該部稱，自去年9月以來的評估發現，武漢病毒研究所未能符合聯邦規定。

「這一舉措將確保武漢病毒研究所不再獲得任何聯邦資助，」美國衛生與公眾服務部發言人在一份電子郵件聲明中表示。

自2020年6月以來，武漢病毒研究所就未從與中國科學院有合作關係的美國國立衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）獲得過任何資金。

《華爾街日報》今年2月26日報導，美國能源部根據新的情報，對新冠病毒溯源問題得出的結論是，病毒從中國實驗室泄漏的可能性最大。不過，《紐約時報》指美國情報機構對能源部結論的信心程度為「低度」（low confidence），因為情報機構對新冠源頭的看法並不一致。

中國外交部發言人毛寧2月27日在例行記者會上說，新冠病毒溯源是科學問題，不應當被政治化，有關方面應當停止翻炒「實驗室泄漏」論調，停止抹黑中國，停止將溯源問題政治化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

