國際研究：疫情出現前後　貉的DNA已存在武漢市場

中國政府科學家4月5日發表一個外界期待已久、關於武漢市一個市場的研究，承認在新冠病毒出現前後，易感染冠狀病毒的動物就在那裏。但科學家們還稱，目前尚不清楚新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情是如何開始的。



研究發表在《自然》雜誌上，重點研究2020年初在華南海鮮批發市場物件表面、包括在牆壁、地板、金屬籠子和手推車以拭子取得的樣本。

研究證實貉（Raccoon Dog）存在於市場，以及市場內有其他易感染冠狀病毒的動物。

華南海鮮市場是很多已知最早期染疫者曾在這裏工作或購物的地方。

世衛曾派遣專家組到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，圖為2021年1月31日調查團隊成員到訪中國武漢華南海鮮市場。（Getty）

中國科學家2022年2月發布他們對這些樣本進行基因分析的早期版本，但當時未提及市場內動物受感染的可能性，此外數據並未指向任何受感染的動物。

這些科學家隸屬於中國疾病預防控制中心，他們也希望在有同行評審的期刊上發表他們的數據。數據庫管理員3月稱作為這過程的一部份，科學家們將更多的基因序列數據上傳到一個大型國際數據庫。

這些數據公開數週後，一組一直在研究疫情起源的國際科學家稱，他們偶然間發現了這些序列。

他們發現冠狀病毒檢測呈陽性的樣本含有屬於動物遺傳物質，其中大量與貉相匹配。牠是的哺乳類動物，已知它能夠傳播新冠病毒。

這分析並未證明那些貉本身已被感染或牠們將病毒傳染人類。但它確定在病毒遺傳物質被發現存在的地方，

許多病毒學家表示，這種情況與病毒從市場上非法交易的野生動物傳播到人體內的情況一致。

新冠病毒追溯源：圖為2020年12月8日，鏡頭下的中國武漢華南海鮮市場。（Reuters）

當被期刊發言人被問及，進行同行評審時如何處理有關發現時，發言人稱報告作者提出警告，即市場的物種清單「不是確定的」，需進行更多分析。

中國疾病預防控制中心的科學家對國際團隊的發現提出異議。他們說，這些樣本並不能證明那些動物確實感染了新冠病毒，而且它們是在華南市場首次出現人傳人個案後1個月採集的，因此即使牠們的新冠病毒檢測呈陽性，牠們也可能是人類感染病毒。