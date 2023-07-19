中國駐墨西哥使館：美國芬太尼危機源於自身

中國駐墨西哥大使館7月18日發表聲明，反駁美國官員稱生產芬太尼（fentanyl）的前體化學品來自中國，斥責美方言論「不實」，又指防止非列管化學品流入製毒的責任在進口國，美國芬太尼危機根源在於自身。



中國駐墨西哥大使館網站18日發聲明稱，中國政府高度重視製毒物品監管工作，目前列管的易製毒化學品已達38種，超過聯合國管制品種14種，亦是目前全球範圍內執行聯合國《1988年禁止非法麻醉藥品和精神藥物販運公約》最為嚴厲的國家之一，2019年5月1日，中國政府創新實施對芬太尼類物質整類列管，並採取一系列行之有效的打擊整治措施，為防範此類物質非法製販及濫用發揮了重要作用。

使館稱，上述對芬太尼類物質的管制措施是中國藥物管制常規實踐中前所未有的，是中方踐行全球毒品問題共治理念的具體體現，得到了國際社會的充分認可，中方整類列管芬太尼後，未收到其他國家查獲來自中國的芬太尼類物質的通報。

使館指，美國是全球化工原料大國。中方已整類列管芬太尼類物質，但美方至今仍未永久列管芬太尼類物質，批評美國混淆是非、一味推卸責任，拿非列管物質說事，這是對美國民眾極不負責任的行為，美國內芬太尼危機的根源在於自身，減少國內需求和國內供給才是治本之策。美方要做的是反躬自省，加強國內處方藥管控，強化對毒品危害宣傳，減少國內毒品需求，而不是對別國污衊抹黑、甩鍋推責。

使館續稱，中方高度重視與墨西哥開展禁毒執法合作，雙方執法部門溝通渠道暢通，目前雙方正積極協調加強制毒物品監管工作。

美國駐墨西哥大使薩拉薩爾（Ken Salazar）12 日宣布，對錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）與毒梟古斯曼（Joaquin Guzman Loera）之子旗下幫派「Chapitos」實施一系列金融制裁，又指措施旨在削弱組織的財務運作，以及「從中國購買芬太尼前體化學品的能力」。