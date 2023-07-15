美國17歲母「奶粉溝芬太尼」害死男嬰　被檢控辯稱：以為是可卡因

美國佛羅里達州一名17歲年輕媽媽行徑荒唐，她被控6月底把芬太尼（fentanyl）溝入奶粉，用來餵自己9個月大的兒子，導致兒子中毒死亡。她因涉嫌過失殺人罪與持有管制藥物罪被捕，還辯稱自己以為使用的是可卡因（cocaine）而非芬太尼。



佛羅里達州納索縣（Nassau County）警長利珀（Bill Leeper）7月12日召開記者會稱，這名17歲媽媽放進嬰孩奶樽內的芬太尼份量，足以殺死10個人，他稱「不幸地，有些嬰兒是由不配做父母的人誕下。」

6月26日，警方接報趕到城鎮卡拉漢（Callahan）一個住宅，發現有一名失去知覺的男嬰躺在客廳地上，沒有心跳也沒有脈搏，送院後證實死亡。

17歲母親原本聲稱什麼也不知道，至後來承認她在嬰兒奶樽的奶粉加進「物質」，她稱當時洗手間找來一個藥樽，以為是可卡因，並荒謬地指本來希望此可讓嬰兒快些睡覺，因為她已經累了，想小睡一下。調查人員檢測後發現，奶樽內的是芬太尼。

↓納索縣警方7月12日召開記者會↓

法醫報告顯示在嬰兒血液中檢測到芬太尼，其死因確定為吸收過量。

芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，根據美國毒品管制局，兩毫克的芬太尼已足以致命，視乎一個人的體型、耐力等因素。

利珀稱「她把他放到嬰兒床讓他睡覺，但他再也沒能醒來…… 哪個媽媽會這麼做？這不正常，這是病態，我無法想像一個母親為何會這樣對待她的孩子。」