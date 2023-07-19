路透社：中信證券擬將數十名香港銀行家降薪調職中國大陸

路透社引述知情人士透露，中國中信證券計劃將旗下香港離岸平台中信里昂證券（CLSA）的數十名銀行家調往中國大陸，以削減成本，並響應官方彌合金融業收入不平等的呼籲。



3名知情人士說，里昂證券預計將要求這些投資銀行家調往中國大陸，並將他們的薪酬降至當地水平，否則他們可能面臨失業。

里昂證券拒絕置評。中信證券也沒有回覆路透社的詢問。

其中一名知情人士說，隨着交易停滯，中國市值最大的投行中信正努力削減其離岸業務的成本。

就在幾週前，中信集團對其投資銀行部門進行全面減薪，其中國大陸銀行家的基本工資最高降幅達15%。

根據中信銀行的年度披露，2022年中信銀行大陸員工的收入在中國所有投行中是最高的，人均收入達到84萬元人民幣（90.78萬港元）。

一名知情人士說，首批被要求調動的里昂證券員工預計最早本週做出決定。根據績效評估結果，投行部門內受到影響的員工人數大約為個位數，不過，更多人可能會在以後的幾輪調動中受到影響。

另一名知情人士說，從長遠來看，中信里昂證券在香港的200名投行員工中，超過30%可能會被要求調往中國大陸。該計劃可能會有進一步的變化。最有可能受到影響的是80多名交易員，交易員在香港的薪資遠高於中國大陸，此舉將導致他們基本工資減少25%至50%。

隨着經濟增長放緩和青年失業率破歷史新高，北京加大了打擊中國金融行業精英們奢侈生活方式的力度。銀行家們被告知不要在工作中穿戴昂貴的衣服和手錶，並控制旅行和娛樂費用。

隨着市場環境愈來愈具挑戰性，過去12個月裏，高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街銀行已經在中國裁減一些投行職位。

本文獲《聯合早報》授權轉載

