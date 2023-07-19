商務部：下半年有一批跨國公司高層訪華　體現投資者願意投資中國

國務院新聞報7月19日舉行發布會商務部外國投資管理司司長朱冰表示，2023年以來跨國公司高層紛紛訪華，體現外國投資者有強烈意願投資中國，對中國市場前景仍十分看好。



商務部對外貿易司司長李興乾表示，下半年外貿形勢充滿不穩因素，但外貿產業鏈供應鏈有強大韌性，中國外貿企業是在國際市場競爭當中錘煉成長，具有內在創新能力，對前景充滿信心。

李興乾表示，留意到市場一些積極變化，如跨境往來在進一步暢通，國際航班數量也在穩步恢復；新簽訂單持平或增長的企業佔比正在回升；電子信息等壓力較大的行業，中間品進口上升，意味下半年可能有轉機。李興乾說，下半年會繼續幫助企業穩訂單、拓市場，要辦好進博會、服貿會等展會，支持企業境外參展營銷，更積極主動擴大進口。

另外，商務部外國投資管理司司長朱冰表示，今年以來跨國公司高層紛紛訪華，實地考察投資環境，尋求在華發展新機遇，體現外國投資者有強烈意願投資中國，對中國市場前景仍十分看好。

朱冰指出，下半年還有一批跨國公司高管有訪華的計劃，中方將為他們來華考察投資環境、對接發展戰略、洽談合作項目提供最大程度的便利。

朱冰指出商務部在常態化交流機制的基礎上，升級建立了外資企業圓桌會議制度，拓展了中國政府與外資企業的溝通交流管道，有助於進一步加強交流，及時回應企業關切，幫助協調解決外資在華經營的困難和問題，提升了服務保障的有效性和針對性。