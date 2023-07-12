商務部長王文濤會見德國機械設備製造業聯合會主席

中國商務部部長王文濤7月11日會見德國機械設備製造業聯合會（VDMA）主席霍伊斯根（Karl Haeusgen），雙方就中國推動高水平對外開放、開闢新興領域合作、產業鏈供應鏈穩定等深入交換意見。



王文濤表示，中國將堅定不移推進高水平對外開放，開放的大門只會越開越大，中國正全面推進中國式現代化，超過14億人口的現代化進程，必將為包括德國在內的各國企業提供更廣闊發展空間。

王文濤指出，機械設備製造業是中德經貿合作的重點行業，雙方應進一步鞏固現有合作基礎，挖掘綠色低碳、數字經濟、可持續發展等新領域合作潛力，推動中德經貿關係取得更大發展，「去風險」不應政治化和意識形態化，更不能導致脫鈎和「去中國化」，企業是市場主體，最知道如何去風險，政府應將「去風險」主導權交還給企業，任意干預反而會帶來更大風險。

霍伊斯根表示，德機械設備製造業聯合會旗下近900家企業在華設立子公司，創造約15萬個就業崗位，希望德中兩國未來延續良好合作傳統，期待中方持續擴大對外開放，為德機械設備企業提供更多機遇，德約80%的機械產品面向出口，「脫鈎斷鏈」不符合德企利益，贊同「去風險」應由企業自主評估決策，支持德中兩國政府加強交流對話，為雙方企業開展合作創造便利條件。