馬斯克：中國對人工智能國際合作框架感興趣

美國電動車巨頭特斯拉（Telsa）創辦人馬斯克（Elon Musk）說，根據幾週前訪問中國時的談話，他認為中國對人工智能（AI）方面的國際合作框架感興趣。



據路透社報道，馬斯克是在旗下社交平台Twitter星期三（7月12日）舉行的一場活動中，發表上述言論。

馬斯克提到，「中國肯定有興趣在人工智能監管的國際合作框架中開展工作」。他補充說，自己一直提倡對人工智能進行監管和監督，包括前幾週在中國的會議上。

馬斯克6月1日結束3年來首次的訪華行程。兩天內，他與包括中國國務委員兼外長秦剛、工業和信息化部部長金壯龍、商務部部長王文濤，上海市委書記陳吉寧等會面。

據法新社報道，馬斯克6月5日與美國民主黨總統候選人小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在Twitter的對話直播中說，他在訪華行程中和中國政府就人工智能的風險、和需要立即推出的監管措施等話題，「進行了富有成效的交流」。

馬斯克說，據他對這些對話的理解，中國即將啟動對人工智能的監管。

馬斯克也稱，他提醒中國官員，如果極強大的人工智能在中國出現，可能對中國政府的主權造成風險。「他們（中國官員）應該會考慮這個問題」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

