韓國女教師遭小六學生毆打　料需3週痊癒兼致PTSD　教師工會怒批

韓國首爾一間小學發生校園暴力事件，有女教師6月30日在教室內遭一名小六男學生毆打，導致她口腔撕裂、手部打石膏等，需3週才能痊癒，事件還令她患上創傷後遺症（PTSD）。當地教師工會7月19日發表聲明，批評學校方面應對消極。



《東亞日報》7月20日報道，事發於首爾陽川區一間公立小學，受傷女子A某為該名小六男生B某的班主任，她試圖把患有情緒問題的B某帶去參加輔導課程，結果遭B某歐打、擲物及辱罵，她在網上發文稱臉部和身體被拳打，摔倒後仍遭腳踢，並指該學生還擲剪刀和鏡子。

根據韓網指，自學期初開始，該學生的侵害行為已經持續不斷。

報道指，在女教師嚴重受傷的事件發生後，學校幾乎在3週後才召開教權保護委員會，以處分該名學生，此惹來批評，不滿校方與教育部門忽略對教師的保護和支援，首爾教師工會19日發聲明稱，學校應當立即向教育部門報告事實，「如果情況緊急，應向112或學校負責警察官舉報，但當時學校方面沒有採取任何措施。」

工會發言人鄭惠英表示，在很多情況下，有些家長會恐嚇稱「要以虐待兒童為由展開反控訴」，結果令教權保護委員會開不了、選擇放任不管。

報道稱，教權保護委員會審議的學生傷害與歐打案件數量從2018年的165宗，升至2022年的347宗。