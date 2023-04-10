美國高校寫訃聞當功課　被炒教師：為何不能跟學生討論現實

美國佛羅里達州高中Dr. Phillips High School在舉行校園槍案應變演習前夕，該校心理學老師基恩（Jeffrey Keene）安排學生練習寫訃聞而被投訴，他最終被開除。基恩說，讓學生練習寫訃聞，只是希望他們可在參加演習時藉此反思人生。



這所位於橙縣（Orange County）奧蘭多（Orlando）的學校4月10日就校園槍擊事件進行演習，基恩認為他安排的功課可與演習結合。

他在4月4日第一堂的班上，讓11班和12班學生練習寫訃聞，主題是「如你在24小時之後會死掉，你會做些什麼？」功課通告下方附有基恩的「免責聲明」，稱這只是心理學課堂討論的一個題目，並不是要讓學生心生不安。

還是有學生出現反應並向校方投訴，於是在基恩在第二堂時，學校派主管到課室旁聽。基恩對學生說「如槍手在學校裏面，這時在廁所的你會怎麼做？」但無人回答，這位教師解釋到一半就被主管打斷，還叫他閉嘴。

這（安排寫訃文的功課）不是為了嚇他們或是為讓他們覺得自己就快會死，只是幫助他們明白人生中什麼是重要的，以及（讓他們思考）希望如何繼續過生活，以及他們希望如何在（人生）旅程中追求想要的東西。 Dr. Phillips High School教師基恩

校方認為基恩給予學生關於校園暴力的、不當的功課，在4日第7堂完結前他便遭解僱。

他說：「如你不能向他們談論現實，這個（學校）環境究竟怎麼了？在我看來，我沒有做錯。」

現年63歲的基恩有近15年教學經驗，2023年1月才入職。

橙縣校區代表在7日拒絕就事件詳談。基恩已就校方的決定提出上訴。

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