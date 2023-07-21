美軍士兵越境朝鮮︱美國陸軍部長深切關注朝方如何對待他

一名正面臨紀律處分的駐韓美軍士兵7月18日參觀板門店非軍事區時，突然在未經授權下越過朝韓邊界，進入朝鮮，相信已被扣留。美國陸軍部長沃穆思（Christine Wormuth）20日稱，深切關注朝方如何對待這名士兵。



這名士兵是23歲的特拉維斯．金（Travis King）。沃穆思20日說：「我擔心他，坦白地說。」她提及美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）被朝鮮囚禁後死亡一事，稱因此對朝方會如何對待特拉維斯．金感到擔憂，所以美方希望將他帶回美國。

沃穆思表示，暫未收到有任何資訊顯示特拉維斯．金是朝鮮支持者。她指暫未知他為何越境進入朝鮮，但她承認，特拉維斯．金可能是擔心他返回美國後，會面臨美軍的進一步紀律處分。

美國對朝政策特別代表金成（Sung Kim）稱，美國正非常努力地確定特拉維斯．金的狀態和福祉，並正積極確保他的安全以及回國機會。

美國白宮發言人多爾頓（Olivia Dalton）20日說，美國政府已通過多種渠道與朝鮮軍方聯繫，目前仍在嘗試了解特拉維斯．金的下落和狀況。

美國防部發言人薩布麗娜．辛格（Sabrina Singh）20日被問到美方是否相信特拉維斯．金仍活着，她回答說，美方不知道他的情況、他被關押在何處、以及他的健康狀況。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）19日稱，美國防部已就此事嘗試接觸朝鮮軍方，但美方未收到回覆。路透社20日稱，朝鮮政府和朝鮮官媒沒提及有關特拉維斯．金的事件。