美軍士兵越境朝鮮非首次　史上至少6人投奔平壤

美軍士兵越過朝韓邊界進入朝鮮，儘管極其罕見，但並非第一次。目前記錄在案的大約有6次，均發生在1962年至1982年間，以下是其中3宗案例。



1982年：懷特（Joseph T. White）

駐紮韓國的美國陸軍第二師一等兵懷特1982年結束早班後，持M16步槍越過軍事分界線進入朝鮮。據《韓國時報》（The Korea Times）報道，懷特當時轟開通往分隔朝鮮半島的非軍事區（DMZ）大門門鎖，然後向朝鮮軍隊投降。

朝鮮隨後聲稱懷特已經叛逃，但平壤卻拒絕聯合國軍司令部會見他的請求。美國軍方發言人後來承認，懷特是自願進入朝鮮的。

在朝鮮發布的一段影片中，懷特譴責美國並讚揚朝鮮以及當時的朝鮮領導人金日成。

《華盛頓郵報》的報道稱，懷特的父母後來收到一封據信是他們兒子的手寫信。他在信中透露自己已成為一名教師，並且在朝鮮過得很開心。

1985年，懷特在清川江游泳時溺水身亡，朝方向其家人通報了消息。

23歲駐韓美軍士兵特拉維斯．金（Travis King）7月18日參觀板門店非軍事區時，突然在未經授權下越過朝韓邊界，進入朝鮮，相信已被扣留。圖為板門店非軍事區。（Reuters）

1964年：詹金斯（Charles Robert Jenkins）

1964年，中士詹金斯在非軍事區執行巡邏任務時脫隊進入朝鮮。他後來為自己的叛逃行為表示後悔，並在軍事法院解釋道，他當時是為了逃避在韓國執行危險任務和前往越南作戰。他還稱，事發前他喝了10罐啤酒。

詹金斯後來在朝鮮生活了近40年，在一間軍校教英語，後來還在長達20集的系列政治宣傳影片中飾演「邪惡的美國人」。

詹金斯在1980年與被綁架到朝鮮的日本女子曾我瞳（Hitomi Soga）結婚，兩人後來育有二女。

2002年，曾我瞳等5名被綁架的日本人得以返日，但詹金斯與兩個女兒繼續留在朝鮮。2004年7月，詹金斯與女兒離開朝鮮，在印尼與曾我瞳團聚，隨後赴日治病。

同年9月，詹金斯前往東京駐日美軍座間基地投案自首，以認罪換取降級為二等兵、開除軍籍及30天監禁輕罰。

後來詹金斯一家在曾我瞳的家鄉新瀉縣定居。詹金斯於2017年去世，終年77歲。

英國紀錄片《越過邊界》（Crossing the Line）講述美軍一等兵德雷斯諾克（James Joseph Dresnok）1962年穿越非軍事區進入朝鮮後，在當地生活的故事。圖為電影宣傳照。（IMDb）

1962年：德雷斯諾克（James Joseph Dresnok）

一等兵德雷斯諾克在1962年穿越非軍事區進入朝鮮，當時年僅21歲的德雷斯諾克因偽造上司簽字的通行證出外與一名女子約會，面臨軍事法庭審判。

德雷斯諾克後來在英國製作的紀錄片《越過邊界》（Crossing the Line），講述他當年是如何穿過地雷區進入朝鮮，還描述他在進入朝鮮後與詹金斯及另兩名美國逃兵艾布舒爾（Larry Abshier）和帕里什（Jerry Parrish）數年來一直過着與世隔絕的生活。

這4名逃兵在1972年終於獲分配獨立的寓所，並得到朝鮮國籍。德雷斯諾克後來在大學教授英語，並為朝方翻譯文章。

德雷斯諾克後來在描寫1968年「普韋布洛號事件」（Pueblo incident）的朝鮮電影《對決》中飾演美軍參謀長聯席會議主席，在朝鮮有一定的名氣。

德雷斯諾克在朝鮮先後結過兩次婚，生下3個兒子。

2016年，被稱為「朝鮮最後一名在世的美國逃兵」的德雷斯諾克於平壤去世，終年74歲。他去世的消息是由他的兩個兒子2017年8月接受美國記者採訪時披露的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

