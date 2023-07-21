中國男子涉拍片侮辱黑人　馬拉維法院裁定罪名成立

一名中國男子涉嫌在非洲馬拉維（Malawi）拍攝侮辱黑人的片段及剝削兒童，當地法院7月20日裁定他多項罪名成立，判監入獄12個月，並被遞解出境。



英國廣播公司（BBC）報道，該台去年製作的《非洲之眼》（Africa Eye）節目揭發本身是馬拉維居民的中國男子盧克（Lu Ke）在當地利用兒童拍攝影片，並在中國社交平台出售，一段影片售價70美元（折合約550港元）。

影片顯示，盧克拍攝馬拉維村莊的兒童時，教不懂中文的非裔兒童反覆說充滿種族主義意識的中文短語「我是黑鬼，智商低」。但他否認製作侮辱性影片，表示拍片是向非洲社群宣揚中國文化。

事件曝光後，馬拉維向盧克發出拘捕令，他去年6月逃亡到鄰國贊比亞（Zambia）後被捕。贊比亞法院裁定他非法入境，於是將他引渡回馬拉維。

盧克被馬拉維檢察部門起於14項罪名，包括物色兒童用於娛樂、販運兒童、非法使用互聯網、損害社會習俗等。他否認指控，並稱已經向馬拉維政府賠償1.6萬美元，作為對事主及社會責任的補償。

法院最終裁定他罪名成立，下令入獄12個月，但由於他在拘留期間已完成刑期，因此盧克需要在7天內離境，並被禁止再次踏足當地。