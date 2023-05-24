中國人口從頂峰滑落　非洲迎來的危與機

中國不再是世界上人口最多的國家，印度的人口於今年內超越，估計達14.2億。

這是一個劃時代的轉變，說明了全世界其他潛在的人口變化，包括中國的人口已經達到頂峰並正在下降。與此同時，人口增長最快的地區為非洲，目前該地區人口約14億。



作者為南非國際事務研究所高級研究員、悉尼大學中國研究中心副教授Lauren Johnston



我研究中國經濟和中非關係已有近20年，還專門分析了中國人口變化的政治經濟學。

從表面上看，中國失去「世上人口最多的國家」的桂冠，對非洲國家來說並沒有任何關係。然而，正如我在我的最新論文中所概述的那樣，對許多非洲國家來說，這一過渡體現了一些機會和風險。

在本世紀大部分時間內，中國一直是非洲大陸的主要經濟夥伴，整個非洲大陸對中國製成品的需求是一致的。它是非洲一些資源豐富的國家，如安哥拉、剛果共和國（Republic of Congo）、剛果民主共和國（DR Congo，又稱剛果（金））和贊比亞的一個特別重要的進口夥伴。中國經濟的放緩——或從商品密集型製造業和基礎設施建設的轉移——可能特別挑戰那些主要買家是中國的非洲商品出口國，例如安哥拉。

中國人口的持續下降，將會為非洲帶來什麼影響？(Getty)

因此，隨着中國人口的減少和老化，將對許多非洲國家產生直接和間接的影響。以下是一些可能的影響：

機會

勞動力豐富度的結束

理論上，擁有大量勞動年齡人口的非洲國家可以從中國勞動力充沛期的結束中獲益。從1980年代到2000年代，中國擁有大量的低薪工人。從理論上講，這種豐富的勞動力的廣泛消失，不論在價格和數量上，為其他「年輕」的低薪經濟體打開了一扇窗。勞動力豐富的國家如今已經敲開了中國的大門，包括孟加拉、印尼和越南。

想利用這一優勢的非洲國家將需要制定相關政策，他們將需要足夠的合資格工人來參與製造業的機會；需要負擔得起的可靠能源；需要有競爭力的勞動生產率。例如，埃塞俄比亞近數十年來一直在吸引中國的外國直接投資，其中70%以上流入了製造業。

服務需求增加

過去十多年來，中國也一直在推動服務業，例如金融服務、醫療保健和旅遊業，以推動其國內增長，儘管過程是非常漸進的。這也為非洲商品和服務供應商提供了新的機會。

許多事情已經在進行中。官方的《中非合作2035年願景》定義了中非合作的總體框架，包括金融、旅遊、媒體、文化和體育。其中一些聯繫，如媒體行業，已經相對先進。一些國家，如毛里求斯，已經簽署了包括金融服務的貿易協定。而且，肯亞航空公司最近和中國南方航空公司簽署了一項協議，以擴大奈洛比作為中國目的地的區域航空樞紐的作用。

中國的養老金熱潮

養老金人口預計將於本世紀中葉達到頂峰，屆時中國預計將有約4億養老金領取者，這是一個巨大的目標市場。例如，柬埔寨已經有一個吸引老年遊客的官方戰略。

非洲國家可以利用這一人口結構，例如支援旅遊業。東非國家正在尋找新興的旅遊市場，同時也希望擴大產品範圍，包括遊船等活動，這些都是老年人口的理想選擇。

非洲擁有大量的年輕勞動力，理論上能夠在中國未來人口結構的改變中獲益。(Getty)

風險

中國經濟放緩

一個巨大的風險是，隨着中國人口的減少和老齡化，將導致中國的經濟發展引擎衰弱。

由於中國是世上最大的經濟體之一，經濟停滯將在全世界引起漣漪效應。它將減緩中國與非洲貿易和投資的潛力。

例如，中國是南非的最大出口市場。尼日利亞、安哥拉、埃及和剛果民主共和國也是向中國出口貨物的主要國家。尼日利亞是中國的主要進口國，其次是南非、埃及和加納。

一些國家的增長和發展相對依賴中國，包括津巴布韋和幾內亞。

中國在向非洲國家貸款時可能會變得更加規避風險，在對外援助的分配上也將更加保守。中國的龍頭公司也可能減少在其他市場的再投資收入，而且由於增長下降，也沒有理由這樣做。這可能會為非洲各國政府的預算構成挑戰，使許多人處於貧困之中，無法在工作年齡的全盛期間找到正式工作。

將生產留在國內

還有一個風險是，自動化將直接取代中國的勞動力，而不是將生產轉移到另一個擁有年輕勞動力的國家。在中國的外國投資者可能會尋求在國內確保自己的供應鏈，而不是在中國之後將生產轉移到一個新的勞動力豐富地方。

阿膠是由驢皮為主要原料熬製而成，被認為具有滋補等功效。（資料圖片）

監管挑戰

隨着中國人口的老齡化，非洲可能面臨新的監管挑戰。中國老齡人口對產品的需求，以及來自非洲的投入，可能會提升現有的監管挑戰。

例如，一種被稱為「阿膠」的中國傳統藥物使用來自驢皮的膠原蛋白，被認為可以支援睡眠、血液活力和整體衰老。這導致了非洲驢子的貿易，損害了非洲區內的窮人。

非洲各國將需要制定相關政策，以便應對中國人口的未來變化。(Getty)

結論

在我看來，一個可能的情況是，中國的經濟以較過去更慢的速度向前發展，但速度足以避免國內的危機。

從表面上看，這可能會減少非洲的潛在機會。但是，由於中國的經濟規模是非洲任何經濟體的許多倍，仍有足夠的增長量可用於貿易、投資和具體項目。中國的增長放緩甚至可能迫使中國投資者轉向增長更快的非洲經濟體。

非洲是世界上最年輕的大陸，而高速老齡化且人口減少的中國是非洲大陸最重要的交易夥伴和經濟夥伴。非洲政府必須密切關注事態發展，以挖掘所有潛在的機會，並減低任何風險。

本文轉載自The Conversation，由香港01編譯，點擊閱讀英文原文。