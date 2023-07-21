英國國會補選　保守黨力保約翰遜前議席

英國7月20日舉行國會議席補選，外界關注首相辛偉誠（Rishi Sunak）領導的保守黨會否，包括前首相約翰遜（Boris Johnson）辭職後的空缺是否落入在野工黨之手。不過保守黨成功保住該議席，惟在另一選區則落敗。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞報道，約翰遜辭去阿克斯布里奇和南賴斯利普（Uxbridge and South Ruislip Hustings）選區議席後，有分析指工黨可能乘虛而入，惟在今次補選中，保守黨的候選人Steve Tuckwell獲得13,965張選票，以495票之差，擊敗獲13,470票的工黨候選人Danny Beales。

Steve Tuckwell受訪時承認，約翰遜的醜聞曾影響自己初期選情，但之後民眾都將重點聚焦於選區事務，因此他在當地植根多年的工作終於獲得回報。他認為，倫敦市長簡世德（Sadid Khan）是工黨敗選主因，形容對方的超低排放區（ULEZ）政策惹來民眾不滿，導致工黨的表現「大跌眼鏡」。

保守黨雖然保住約翰遜的前議席，惟在西南部薩默頓和弗羅姆（Somerton and Frome）的選區失利，該黨候選人Faye Purbric以超過1.1萬票之差，慘敗給自由民主黨的對手Sarah Dyke，後者發表勝利宣言時，批評保守黨政府「離地」，而且忙於陷入一片混亂之中。