英國前首相約翰遜辭任國會議員　自稱遭迫走

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）6月9日辭任國會議員職務，即時生效，並觸發議席補選。他表示，自己是遭「一小撮人」迫走。



約翰遜9日發聲明稱，離開議會令他非常難過，並指責由工黨國會議員哈曼（Harriet Harman）主持和管理的委員會帶着極其嚴重的偏見，以反民主方式迫使他離開議會，使他感到困惑、震驚。

約翰遜指，他收到的特權委員會文件明確表示，委員會決心利用訴訟程序，將他趕出議會。他譴責這「一小撮人」未有提供證據支持主張，亦未經保守黨成員及廣泛選民同意。

路透社9日報道稱，約翰遜聲明指自己「暫時」離開國會，是暗示自己或會重返政壇。

英國下議院特權委員會3月3日發表調查報告稱，有重大證據顯示前首相約翰遜（Boris Johnson）或在「派對門」事件誤導國會。若裁定為刻意誤導，國會可暫停其議員職務，一旦停職超過10日，約翰遜將失去議席。他否認指控。

「派對門」發生在2020年6月英國實施防疫限制期間，約翰遜被揭發在首相府出席生日派對，警方其後向他開出50英鎊的定額罰款通知，他之後稱已即時繳交罰款，並多次向公眾致歉。