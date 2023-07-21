中國商務部：對美國進口丙酸進行反傾銷立案調查

中國商務部網站7月21日表示，決定自21日起對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。



商務部21日發布關於對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查的公告指，部門於2023年5月23日收到江蘇省化工行業協會（即申請人）代表中國丙酸產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷調查。

商務部稱，依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品的有關情況、中國同類產品的有關情況、申請調查產品對中國產業的影響、申請調查國家的有關情況等進行了審查。

公告稱，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人丙酸產量在2019年、2020年、2021年、2022年和2023年1至3月佔同期中國同類產品總產量的50%以上，符合《中華人民共和國反傾銷條例》第十一條、第十三條有關中國產業提出反傾銷調查申請的規定。同時，申請書中包含《中華人民共和國反傾銷條例》第十四條、第十五條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。

商務部表示，根據上述審查結果，依據《中華人民共和國反傾銷條例》第十六條的規定，商務部決定自2023年7月21日起對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。