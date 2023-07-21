印度女遭全裸遊街強姦　弟捨命營救失敗　警方曝原因：假消息害人

印度曼尼普爾邦（Manipur）2名女子遭全裸遊街事件引發外界關注。印媒7月20日引述警方消息稱，涉事的這班男子誤信假消息，以為自己族人遭性侵及殺害，於是做出報復行為。



事發於5月4日，在曼尼普爾邦首府因帕爾（Imphal）附近的塞納帕蒂（Senapati）地區，兩名全身赤裸的女子被多名男子帶到街頭示眾。由於當地網絡中斷，這段影片7月19日起才在社交媒體流傳。警方目前逮捕4名疑犯。

根據印度展望網站（Outlook India）、《今日印度》（India Today）和《印度斯坦時報》（Hindustan Times）等傳媒20日報道，警方消息指，這宗慘劇是因為涉事男子相信假消息。

5月3日：庫基族與梅泰族爆衝突

當地部落梅泰族（Meitei）為爭取成為表列部落（Scheduled Tribes），3日起與庫基族（Kuki）爆發衝突。當地之後流傳一張身上裹着塑膠布料的女子遺體照片，據稱這名女子是梅泰族人，遭庫基族人性侵犯並殺害。這則消息其後被證實是謠言。

5月4日：庫基族2女遭全裸遊街

一群醉酒男子4日把2名庫基族女子拖到岡格博格比鎮（Kangpokpi）的稻田並強姦她們，當時一名男子大叫道：「我們會像你們男人對我們女人那樣對待你們」。其中一名21歲女子的弟弟嘗試拯救姐姐而遭殺害。

5月5日：警方澄清無梅泰族人遭強姦

警方稱沒有發生梅泰族女子遭強姦的事件，所謂的受害女孩父親也向傳媒發聲明稱，自己女兒並未遭到傷害。

根據印度事實查核組織BOOM FactCheck，流傳照片中的女子是2022年11月遭父母殺害的一名德里女孩。