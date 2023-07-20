印度東北部2女子遭全裸遊街疑被輪姦　總理莫迪批評行為可恥

印度社交平台近日流傳一段片段，顯示當地東北部曼尼普爾邦（Manipur）兩名女子全身赤裸，並被多名男子帶到街頭示眾。有部族組織指她們遭輪姦，總理莫迪（Narendra Modi）形容事件可恥，同時下令各邦政府保障婦女安全。



路透社及新德里電視台（NDTV）7月20日報道，印度部族組織ITLF指，事件發生於今年5月4日，曼尼普爾邦首府英帕爾（Imphal）附近的一個地區上。ITLF稱，當地在事發前一天曾發生梅泰族（Meitei）為了爭取成為表列部落（Scheduled Tribes），與庫基族（Kuki）爆發衝突。

ITLF批評片段中的男子不但性侵兩名手無寸鐵的庫基族女子，更將有關片段在網上分享，令事主的身份曝光。

曼尼普爾邦警方20日表示事主在事發後15天報案，當局以綁架、輪姦及謀殺罪調查，承諾會在一至兩天內拘捕該批涉案男子。警方首長更揚言嚴懲所有參與者，甚至不排除要求判處死刑。

印度東北部曼尼普爾邦梅泰族和庫基族在5月爆發部族衝突，至今有130人喪生。圖為6月29日，一名男子死於衝突後，大批民眾聚集在救護車附近示威。（Reuters）

莫迪對事件感到痛心，指任何公民社會都應該為此感到羞愧。最高法院首席法官強德拉查（D.Y. Chandrachud）亦稱，對有關片段感到非常不安，他已經要求政府向法院通報拘捕涉案人士的措施，以及如何防止類似事件不會再次發生。