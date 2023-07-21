美軍士兵「投奔」朝鮮細節曝光　藉口遺失護照逃離機場再赴板門店

正面臨紀律處分的駐韓美軍士兵特拉維斯·金（Travis King）7月18日從板門店越過朝韓邊界，進入朝鮮境內，引起國際關注。這名士兵本應於17日乘飛機遣送回國，究竟如何逃脫？據外媒20日報道，他以遺失護照為藉口，成功逃離仁川機場。



根據美國網站The Messenger取得的軍方報告，以及一名機場官員對路透社的說法，23歲的特拉維斯·金本應在17日下午5時40分乘坐美國航空的AA280編號航班返回美國德州，以面對紀律聆訊。

報道引述官員說法指，美國軍人本來伴隨特拉維斯·金，但只能把他送到出發的安全檢查區，然後讓他自行前往候機大堂。特拉維斯·金向美國軍人發出訊息，指自己已抵達候機閘口，但事實上他卻是向美國航空職員表示，自己遺失了護照。

結果在韓國法務部官員批准下，一名機場人員護送特拉維斯·金離開登機區，並且從4號登機口離開，特拉維斯·金在晚上7點左右返回客運大樓。

紀錄顯示，AA280號航班當天延誤近1小時才起飛，未知是否與特拉維斯·金有關。

特拉維斯·金之後從仁川返回首爾，並在首爾度過17號的夜晚，然後在18號參加參觀板門店非軍事區的觀光行程，發生越過朝韓邊界的事件。路透社指，特拉維斯·金早在5月已預訂兩個參觀板門店的行程，他因被扣留而無法出席第1個行程，但成功參加第2個行程，即7月18日。

報道指，有關行程早上8時開始，從首爾出發，整個行程約10小時，至抵達板門店共同警備區（JSA）時已接近行程尾聲。在共同警備區，遊客可以進入橫跨韓朝邊境的經典藍色建築內。

據導遊萊斯利（Leslie）說，在下午3時30分左右，團員剛離開藍色建築，站在附近拍照，特拉維斯·金卻突然從這些建築之間跑進朝鮮一邊。

她稱「一切發生得很快」，美國和韓國衛兵都大叫「抓住他」，不過未能阻止特拉維斯·金跨境，萊斯利稱「我還以為是某種花招」。

朝中社2023年7月13日發布的這張圖片顯示，「火星-18」型洲際彈道導彈從朝鮮的一個秘密地點發射時，朝鮮領袖金正恩在場拍手（Reuters）

The Messenger報道，特拉維斯·金之後跑到建築後方，登上一輛車，被朝鮮士兵載走。美方自此失去他的音信。

曾「哈哈哈」大叫

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則引述有目擊者稱，特拉維斯·金在闖入邊界前，曾「哈哈哈」大叫了三聲。

特拉維斯．金（Travis King）是美軍二等兵，他被指在2022年傷人及踢警車，被判罰款，他原定回到美國後，面臨紀律處分。外界關注特拉維斯‧金為何會寧願前往朝鮮，都不肯返回美國。

美國相信特拉維斯‧金很可能已被朝鮮拘留，國防部表示正試圖與朝鮮當局接觸。