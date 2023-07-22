王毅與埃塞俄比亞總理及外長會談　稱中方合作不附加政治條件

中國中央政治局委員、中央外辦主任王毅在赴南非出席金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議途中順訪埃塞俄比亞，他在7月21日與埃塞總理阿比（Abiy Ahmed）以及埃塞副總理兼外長德梅克（Demeke Mekonnen）會談。王毅稱，中方在對非合作中從不干涉別國內政，從不附加政治條件，從不謀求地緣政治私利。



王毅說，中國對非合作是南南合作的重要組成部份，是朋友之間的互相支持幫助。中方願同包括埃塞在內的非洲國家一道，加強在貿易投資、綠色發展、數碼經濟、健康衛生等領域合作，不斷開創中非合作新局面。

他指埃塞是有重要影響力的非洲大國，中國同埃塞互為全面戰略合作夥伴，兩國有共同目標和共同追求，在共建「一帶一路」、中非合作論壇等框架下展開富有成果的合作，走在中非合作前列。他說中方珍視同埃塞的傳統友誼，堅定支持埃塞國內重建和經濟復蘇，願同埃塞進一步挖掘合作潛力，幫助埃塞加快推進工業化，實現農業現代化，探索綠色低碳發展。中方鼓勵有實力、信譽好的企業赴埃塞投資興業，願為埃塞緩解債務壓力發揮積極作用，希望埃塞積極營造良好的營商環境。

阿比高度評價中國特色社會主義道路取得的巨大成就，讚賞中國堅定走符合自身國情的發展道路，經濟社會發展日新月異，為發展中國家樹立榜樣。他稱埃塞永遠不會忘記中方在埃塞面臨困難時給予的有力支持，視中方為可信賴的偉大朋友，埃塞願借鑑中方發展理念和經驗，努力實現農業自給自足和經濟快速增長，推動綠色可持續發展。他指埃塞恪守一個中國原則，支持中方在國際事務中所持立場，積極參與共建「一帶一路」，願與中方密切各領域互利合作，推動兩國關係取得更大發展。

王毅晤德梅克

王毅晤德梅克時表示，中國和埃塞是肝膽相照的好兄弟、守望相助的好朋友、共同發展的好夥伴，中方在埃塞維護國家和平穩定的關鍵時刻同埃塞人民站在一起，在埃塞進入恢復和平、國家重建的新階段將繼續同埃塞人民站在一起。他說中方堅定支持埃塞維護國家主權和領土完整，支持埃塞致力於國家團結穩定，支持埃塞在地區和國際事務中發揮更大作用，願同埃塞繼續加強戰略協作，加深各領域務實合作，共同捍衛兩國根本利益和發展中國家共同利益，維護國際關係基本準則。

王毅說，中國同埃塞合作潛力巨大，中方願同埃塞加強高層交往和各部門各層級交流，支持有實力、信譽好的企業赴埃塞投資興業，加快實施重點合作項目，擴大雙邊貿易規模，幫助埃塞推進工業化和農業現代化，提高自主發展能力。他指希望埃塞採取切實有效措施保障中方機構和人員安全，中方願同埃塞共同推進落實「非洲之角和平發展構想」，支持非洲人以非洲方式解決非洲問題。

德梅克稱，埃塞同中國關係歷史悠久，堅定致力於在雙邊、地區和多邊層面加強對華合作，埃塞感謝中方對埃塞維護國家安全穩定提供的幫助，期待中方支持埃塞鞏固和平、開展重建、振興經濟，支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方加強政府、政黨、企業等全方位交往，加深經貿領域互利合作。他指埃塞堅決反對以人權為工具干涉發展中國家內政，積極支持參與發展中國家集體合作，願同中方共同落實「非洲之角和平發展構想」，促進地區和平與繁榮。