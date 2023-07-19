王毅晤基辛格談至少4議題　稱美國對華需「基辛格式」外交智慧

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅7月19日在北京會見美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger），根據中方公布內容，兩方談到中美關係、台灣、烏克蘭和人工智能等議題。王毅稱美國對華政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克遜（Richard Nixon，美國前總統）式的政治勇氣。



據中國外交部稱，王毅指基辛格為中美關係破冰發展作出歷史性的貢獻，為增進兩國相互了解發揮着不可替代作用，中方珍視同老朋友建立的友誼。

他指中國對美政策保持高度連續性，根本遵循就是中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏，他形容這三條是管根本的，也是管長遠的，是中美兩個大國正確相處之道。

王毅稱中國的發展有強大內生動力和必然歷史邏輯，試圖改造中國是不可能的，圍堵遏制中國更是做不到的。

他表示美國對華政策需要基辛格式的外交智慧，需要尼克遜式的政治勇氣。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅7月19日在北京會見美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）（中國外交部）

外交部指，王毅闡述中方在台灣問題上的立場，強調一個中國是台灣問題最根本的現狀，《上海公報》確定的一個中國原則必須恪守。他稱如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對「台獨」，與「台獨」分裂行徑劃清界限。

雙方還討論了烏克蘭和人工智能等問題。