印度斯里蘭卡將加強關係　擬建石油管道與橋樑

印度和斯里蘭卡決定加強經濟關係。印度總理莫迪（Narendra Modi）星期五（7月21日）在新德里同到訪的斯里蘭卡總統維克拉馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）會談後宣布，兩國將就建設石油管道和橋樑進行可行性研究。



印度也將幫助斯里蘭卡在東北海岸城市亭可馬里（Trincomalee）開發港口和經濟中心。兩國首腦也同意加強可再生能源合作。

路透社報道，去年（2022年）1月至7月，印度為斯里蘭卡提供了近40億美元（約312億港元）的支持，這對於斯里蘭卡來說至關重要，因為幾乎耗盡美元的斯里蘭卡陷入了金融危機，無力為燃料和藥品等必需品進口提供資金。

莫迪星期五說，兩國領導人「採納了經濟夥伴關係的願景文件」，以加強海上、空中、能源和民間互聯互通，加快在旅遊、電力、貿易、高等教育和技能發展方面的相互合作 。雙方將迅速努力連接各自的電網，並研究在兩國之間建設一條石油管道和一座陸橋的可行性。兩國之間有一處的距離約為50公里。

據雙方官員稱，鋪設海底電纜和石油管道的項目預計耗資約40億美元。

到印度進行為期兩天訪問的維克拉馬辛哈說：「建設一條從印度南部到斯里蘭卡的多產品石油管道將確保斯里蘭卡獲得負擔得起且可靠的能源供應。」

兩國也會很快重啟《經濟技術合作協議》這項貿易協議談判。

維克拉馬辛哈還向莫迪通報了政府為解決金融危機而採取的改革措施的進展，並對印度在「現代歷史上最具挑戰性的時期」提供的支持表示讚賞。

斯里蘭卡去年5月出現外債違約，印度加入日本等巴黎俱樂部成員建立的共同平台，幫助斯里蘭卡重組債務。印度仍為斯里蘭卡主要債權國。

印度與斯里蘭卡關係向來密切，但斯里蘭卡因其在印度洋的戰略地位，已成為印度和中國之間的角逐場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

