法國總統顧問：中國向俄羅斯提供可用於軍事裝備

法國總統首席外交顧問說，中國正在向俄羅斯提供可用於軍事裝備物品，儘管不是大規模供應。



路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的首席外交政策顧問博納（Emmanuel Bonne）星期四（7月20日）晚在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上，被問及西方是否看到任何證據，表明中國以任何形式為入侵烏克蘭的俄羅斯提供武裝支持。

博納回答說：「有跡象表明，他們正在做一些我們不希望他們做的事。」

當被追問中國是否正在向俄方交付武器時，博納說：「是某種軍事裝備……據我們所知，他們沒有向俄羅斯提供大規模軍事力量支持，不是（我們所要的）完全不提供。」

法國官員過後告訴美國有線電視新聞網絡（CNN），博納所指的是軍民兩用技術和非致命援助如頭盔和防彈衣等。

路透社要求美國白宮國家安全委員會對博納的講話置評，國安會發言人說，美國官員關注從中國向俄羅斯轉移的軍民「兩用設備」，因為這些設備可能用於殺害烏克蘭人，或對俄烏戰爭產生重大影響。

這名發言人說：「我們尚未看到中國向俄羅斯轉移用於烏克蘭戰場的致命援助，但我們一直對此保持警惕，並繼續密切留意情況。」

他還說：「我們會繼續對為俄羅斯入侵行動提供支持的公司採取行動，無論這些公司是來自中華人民共和國，還是世界上任何地方。」

馬克龍辦公室沒有立即回應路透社的置評請求。中國駐巴黎大使館也沒有立即回覆路透社的電郵。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國一再否認向俄羅斯運送軍事裝備。

本文獲《聯合早報》授權轉載

