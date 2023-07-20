土耳其倒戈（三）：俄烏戰爭結局 決定埃爾多安與美俄的三角關係
最近，因為釋放亞速營（Azov Battalion）指揮官、同意將瑞典入北約議定書提交議會批准，土耳其與俄羅斯的關係引發了外界議論。與此同時，美國的角色也吸引各方關注，因為土耳其的種種動作，被視作是對美關係的「再平衡」。
近年來，土耳其雖是北約成員國，卻與俄羅斯持續曖昧不清，例如2017年土耳其堅持採購俄製S-400導彈，便讓美國一怒之下暫停對土交付F-35戰機。2022年2月俄烏戰爭爆發後，土耳其又在美俄間來回擺盪，既在北約議題上一度示好俄羅斯，又提供烏克蘭TB2 Bayraktar無人機，更在俄烏會談、《黑海糧食協議》上展現調解姿態。
從現實政治的結構來看，土耳其的擺盪其來有自。一來，美國與北約的軍事行動，確對土耳其周遭形成安全衝擊，包括入侵伊拉克、在敘利亞扶持庫爾德武裝、支持希臘將愛琴島嶼軍事化等；二來，美國「重返亞洲」的戰略轉向，也讓土耳其、沙特等國質疑華盛頓的安全承諾效力，產生「不能將雞蛋放在同一個籃子裏」的風險意識。
而從美國的立場出發，其當然不樂見埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）騎牆，卻又無法與土耳其徹底決裂，關鍵便是後者的特殊戰略地位：既連通歐洲、巴爾幹、中東、高加索和中亞，更擁有北約第二大軍事力量，土耳其的英吉利克和科尼亞空軍基地駐有其他北約成員國部隊，伊茲密爾則駐有北約盟軍陸軍聯合司令部（NATO Allied Land Command）部隊，庫吉克還部署了美國雷達預警裝置，是歐洲導彈防禦運行系統的一部分。
而俄烏戰爭既牽涉北約議題，又牽動歐亞之交的地緣政治，自會讓土耳其的前述特殊性放大數倍。這或許便是土耳其即便「叛逆」，卻始終沒有招致美國「致命」懲罰的關鍵。此後伴隨戰火持續、可能結局成形，土耳其的利益認知與可扮演角色將持續變化，進而影響到與美俄的三角關係型態。
俄烏消耗戰下的土耳其
首先觀察土耳其面對眼下戰局的考量。如今的俄烏戰爭已打成曠日持久的消耗戰，俄羅斯無法取得足以結束衝突的決定性勝利，烏克蘭雖失去近20%領土，卻依舊強悍抗敵，雙方在膠着戰線上來回拉鋸，暫時看不到和談契機。
理論上來說，戰爭的持續能讓土耳其來回平衡美俄關係，實例似乎也有這一跡象，例如土耳其就與聯合國共同推動了《黑海糧食協議》的簽署，以及舉辦俄烏外長會談、促成戰爭以來首次美俄情報高官會晤。但從現實視角來看，在戰爭火持續的情況下，美俄對土耳其的不同場域吸引力，還是存在差異。
以經濟場域為例，土耳其確實因為俄羅斯遭受制裁，吸引到了不少撤出俄羅斯的西方企業；以盧布支付俄羅斯天然氣，亦能部分緩解土耳其的外匯危機。但俄羅斯的經濟能力因為戰爭受損也是不爭現實，對於迫切需要外國直接投資（FDI）的土耳其來說，戰事久持必然影響俄羅斯的對土投資能力，連帶挫傷俄羅斯對土耳其的經濟吸引。
故可以發現，土耳其面對俄烏戰火持續，開始了各種經濟要價。例如，有鑑於俄羅斯眼下亟需國際盟友，基本上不太可能對土祭出經濟制裁與懲罰，土耳其便開始了反向「敲詐」，在2022年12月要求俄羅斯對輸往土耳其的天然氣進行25%的價格折扣，以強化里拉的貨幣地位，並讓土耳其更有餘裕緩衝能源價格上漲，助推埃爾多安的2023年總統選情。
只是平心而論，土耳其的要求確實有些趁火打劫，據土國官員表示，「土耳其希望折扣適用於2023年的支付款項，追溯到2022 年之前支付的一些款項。如果土耳其不能得到所希望的折扣水平，那麼俄羅斯最好將付款推遲到2024 年。」而由2023年5月土國官員透露「俄羅斯已准許土耳其延後支付一定能源費用」來看，普京（Vladimir Putin）可謂打落牙齒和血吞，同意了土耳其的漫天要價，這也反映俄羅斯希望維繫俄土關係的考量。
此外，土耳其也降低了與俄羅斯的防務合作。例如在S-400議題上，俄方就曾於2022年8月透露，俄羅斯已與土耳其簽訂新約，土耳其將依據合約購入第二批S-400，俄方甚至允許土耳其在地化生產某些S-400所需零件。如此說法引來土耳其國防部的嚴正駁斥，稱俄土雙方並未簽訂新約，「第二批次的買入，原本就包含在最初計劃的相關合約中。」
時至今日，俄土都未再有防務合作的新進度。究其原由，一來是因俄軍表現降低了俄製軍備的吸引力，二來是因美國與北約顯然也開出不錯條件。例如土耳其生產TB2 Bayraktar無人機的公司已準備至烏克蘭設廠，預計在2年內正式啟用運轉，有鑑於烏克蘭當下捉襟見肘的財務情況，土耳其此舉顯然是受美國與北約支持，並承諾提供某些優惠與「未來市場前景」，才能吸引土耳其前來投資。
從能源至防務議題，可以觀察到俄土關係並不如某些分析所向想像的，形成了「背靠背的戰略同盟」、或是所謂「反美歐亞大同盟」。土耳其與美國的互動確實存在問題，但這不代表俄土兩國就能親密無間，美土齟齬給了俄土合作機會，但俄土互動的極限，也終究會讓土耳其進行對美「再平衡」。此次埃爾多安能在瑞典入北約一事上鬆口，也必然是與美國進行了某種利益交換，不論是外界盛傳的F-16升級計劃、爭取到了來自歐美的直接投資，或是埃爾多安擺上台面的「加速土耳其入歐盟談判」。
應對俄烏戰爭的可能發展
然而，這不意味土耳其將徹底倒向美國，只要戰爭持續進行，土耳其都有大概率會在美俄之間來回「再平衡」。而不同的戰爭結束情境，則會讓土耳其產出不同的利益認知，並與美俄進行不同狀態的三角關係。
首先，是俄羅斯從烏克蘭撤軍的結局。當然，從眼下的戰場現實來看，這一事件的發生概率極低，卻不是完全沒有討論空間。由土耳其的立場出發，這一結局未必會伴隨西方解除對俄制裁，故俄土經貿要回升至戰前水平的機率不高，但土耳其最擔心的恐怕不是兩國經貿，而是俄羅斯撤軍後引發的內外不確定性。
從戰情發展來看，俄軍之所以竭力維持佔領現實，是因其已無力達成開戰之初宣稱的兩大目標：要求烏克蘭裁軍的「去軍事化」，以及逆轉烏克蘭反俄趨勢的「去納粹化」，故只能退而求其次，鞏固對烏克蘭的佔領現狀，一來擷取烏克蘭東部的工業發展紅利，二來對內進行政治交代。但若戰爭結局真如烏克蘭開出的談判前提：俄軍全數撤出烏克蘭，包括「公投入俄」四州與2014年便淪陷的克里米亞，俄羅斯便等於是竹籃打水一場空，普京也將面臨前所未有的政治風暴。
在此情境下，土耳其的擔憂主要聚焦兩個層面：第一，普京一旦被架空或取代，新掌權的俄羅斯領導人是否還有容忍埃爾多安擺盪的空間？第二，俄土在黑海、敘利亞、利比亞、南高加索都存在競合關係，俄軍在烏克蘭戰場的失敗，會否導致莫斯科出於「補償心態」，選在其他戰場發動攻勢？總的來說，土耳其未必樂見俄羅斯在烏克蘭大獲全勝，卻也絕對不願俄羅斯發生權力風暴，以至安卡拉蒙受池魚之殃，且俄羅斯一旦嚴重衰弱，土耳其將喪失對美擺盪的底氣。故俄羅斯撤軍烏克蘭的結局，恐怕不是埃爾多安的理想情境。
而美國的視角同樣複雜。從美俄博弈的維度來看，華盛頓當然希望莫斯科主動撤軍、結束戰爭，好讓西方保有政治正確的完美光環，不必勸烏克蘭「領土換和平」；但從區域穩定的視角來看，美國也不得不考慮俄羅斯出於「補償心態」，選在敘利亞等地發動攻勢的可能。而有鑑於俄羅斯與伊朗同樣支持敘利亞政府軍，只要俄軍對叛軍發動攻勢，幾乎可以等同伊朗在敘利亞的影響力也連帶上升，如此一來就可能激化以色列的軍事回應，此外一旦俄軍與庫爾德武裝交火，美國選擇協助後者，又必然會引發土耳其不滿，可能導致土耳其「再平衡」對俄關係。故俄羅斯撤軍烏克蘭看似是美國的理想結局，卻可能會有附帶的其他成本。
而另一個相對可能的戰爭結局，便是俄羅斯鞏固對烏克蘭的佔領，至於土耳其是否樂見此一情境，取決於俄羅斯的黑海影響力上升到何種程度。對土耳其來說，最壞的情況便是俄羅斯佔領敖德薩，徹底將烏克蘭變為不靠海的內陸國家，此一情境將嚴重改寫俄土在黑海的勢力平衡，並可能影響土耳其為降低對俄天然氣依賴，而進行的黑海碳氫化合物勘探工程；俄羅斯也可能更加要求通過博斯普魯斯海峽、達達尼爾海峽的「自由航行權」，迫使土耳其選擇性執行《蒙特勒公約》。
而一旦情況發展到這一地步，美國雖不樂見俄羅斯擴大在黑海的影響力，卻可能意外收穫土耳其、羅馬尼亞、保加利亞等沿岸國家的親好，因為後者可能出於抗衡俄羅斯擴張的需求，而尋求北約在黑海沿岸的更大存在，例如要求反介入和黑海沿岸區域拒止（A2/AD）支持，或更加頻繁的北約演習。
然綜觀當今俄軍戰力，鞏固克里米亞與「公投入俄」四地猶有可能，但奪取敖德薩恐怕就是癡人說夢，即便俄羅斯未來要擴大佔領，應也有較大概率是完成對四地的全境統治，而非今日的「不完整狀態」，而如此情境便是土耳其相對理想的戰爭終局。
一來，只要俄羅斯沒有完全佔領烏克蘭的黑海沿岸，土耳其都可以做為俄羅斯、烏克蘭、西方之間的斡旋者，仿照《黑海糧食協議》，在黑海地區倡議建立衝突消除機制，促進烏克蘭商品出口，同時趁機搶占港口商業仲介的市場版圖。當然協議的執行可能會因政治摩擦而波折，例如眼下俄羅斯便暫停執行《黑海糧食協議》，但對土耳其來說，自促成簽署那一刻起，都可算是政治與經濟的加分。
二來，俄羅斯若要鞏固對烏克蘭的佔領，便勢必要長年在此部署軍隊，以免烏軍越過停火線。如此一來，俄軍要在敘利亞、利比亞、南高加索大幅用兵的可能將會下降，當然這不意味土耳其將可「趁虛而入」，卻也至少是壓力的緩解。而一旦俄烏在停火線爆發摩擦，便可能上升為美俄齟齬，如此一來土耳其又有機會持續擺盪，向雙方展現斡旋姿態與要價。
歸根結柢，不論俄烏戰爭如何結束，土耳其都不會徹底歸屬美俄，而是會依照不同情境，繼續與美俄的三角關係，追逐自己的國家利益。
如果俄羅斯撤軍，土耳其的擔憂為何？
普京政權可能受挑戰，俄軍可能加大在敘利亞等地的攻勢與存在。
如果俄羅斯鞏固在烏克蘭的佔領，土耳其有什麼考量？
如果俄羅斯擴大在黑海沿岸的存在，可能導致土耳其更加偏向北約；如果俄羅斯只是鞏固對克里米亞與烏東四地的占領，土耳其將更有商業與政治斡旋空間。