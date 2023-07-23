俄烏被指用集束彈襲傳媒工作者 中國大使館籲公民嚴加安全防護
撰文：洪怡霖
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俄羅斯和烏克蘭均被指使用集束彈（Cluster Munition）進行炮擊導致受傷或死亡。中國駐烏克蘭大使館7月23日發布通知提醒駐留在烏克蘭的中國公民嚴加安全防護，也稱烏克蘭仍處於戰時狀態，請中國公民暫勿前往烏克蘭。
中國駐烏克蘭大使館23日稱，包括敖德薩和尼古拉耶夫在內的烏克蘭南部地區近期空襲頻繁，安全風險極高，館方要求目前堅持駐留在有關地區的中國公民必須提高安全意識，在空襲警報響起後必須第一時間進入防空避險場所，務必杜絕麻痹情緒，對生命安全不可有任何僥倖心理。
使館表示，鑒於安全形勢的高風險，身處烏克蘭南部地區的中國公民必須做好安全評估，提前考慮並做好向附近較安全地區應急轉移避險的準備。
俄衛網引述俄羅斯國防部表示，22日中午12時左右，烏軍向俄羅斯衛星通訊社和《消息報》傳媒資訊中心一眾記者發動炮擊，4名記者在烏軍集束彈藥襲擊中受傷，俄衛網記者茹拉夫廖夫（Rostislav Zhuravlev）撤離途中身亡，其他3名記者傷勢中等且穩定，沒有生命危險。
烏克蘭傳媒22日引述當地居民稱俄軍22日在頓涅茨克（Donetsk）使用集束彈發動攻擊後，《德國之聲》證實其攝影師Yevhen Shylko被俄軍集束彈碎片擊中受傷送院，目前情況穩定，另外有1名烏克蘭士兵死亡和數人重傷。