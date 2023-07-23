俄烏被指用集束彈襲傳媒工作者　中國大使館籲公民嚴加安全防護

俄羅斯和烏克蘭均被指使用集束彈（Cluster Munition）進行炮擊導致受傷或死亡。中國駐烏克蘭大使館7月23日發布通知提醒駐留在烏克蘭的中國公民嚴加安全防護，也稱烏克蘭仍處於戰時狀態，請中國公民暫勿前往烏克蘭。



中國駐烏克蘭大使館23日稱，包括敖德薩和尼古拉耶夫在內的烏克蘭南部地區近期空襲頻繁，安全風險極高，館方要求目前堅持駐留在有關地區的中國公民必須提高安全意識，在空襲警報響起後必須第一時間進入防空避險場所，務必杜絕麻痹情緒，對生命安全不可有任何僥倖心理。

使館表示，鑒於安全形勢的高風險，身處烏克蘭南部地區的中國公民必須做好安全評估，提前考慮並做好向附近較安全地區應急轉移避險的準備。

俄烏局勢：中國駐烏克蘭大使館2023年7月23日發布通知提醒駐留在烏克蘭的中國公民嚴加安全防護時附上二維碼，稱如需使館提供協助，可掃描二維碼登記。

俄衛網引述俄羅斯國防部表示，22日中午12時左右，烏軍向俄羅斯衛星通訊社和《消息報》傳媒資訊中心一眾記者發動炮擊，4名記者在烏軍集束彈藥襲擊中受傷，俄衛網記者茹拉夫廖夫（Rostislav Zhuravlev）撤離途中身亡，其他3名記者傷勢中等且穩定，沒有生命危險。

烏克蘭傳媒22日引述當地居民稱俄軍22日在頓涅茨克（Donetsk）使用集束彈發動攻擊後，《德國之聲》證實其攝影師Yevhen Shylko被俄軍集束彈碎片擊中受傷送院，目前情況穩定，另外有1名烏克蘭士兵死亡和數人重傷。