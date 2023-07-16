烏軍被指開始用集束彈施襲　普京稱俄羅斯有權「以牙還牙」

俄羅斯記者扎魯賓（Pavel Zarubin）在其Telegram頻道上發布俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問片段。俄衛網7月16日引述普京在片中稱該國至今沒有使用集束彈藥的必要，但若有人對俄方使用它，該國保留採取對等行動的權利。



普京稱：「到目前為止，我們還未採取這樣的行動，我們還沒有使用這樣的彈藥，也沒有過這種必要，儘管，眾所周知，我們在一定時期內也缺過彈藥，但我們沒有這麼做過。當然，如果有人對我們使用集束彈藥，我們保留採取對等行動的權利。」

美國總統拜登（Joe Biden）7月7日宣布，決定開始向基輔政權提供集束彈藥。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）強調，提供集束彈藥將危及平民，目的在於延長危機。

俄衛網引述俄羅斯軍方消息，烏軍已將集束彈藥用於炮擊頓巴斯。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）表示，這表明烏軍的任務是殺害盡可能多的平民。

烏克蘭局勢：圖為2022年6月10日，烏克蘭哈爾科夫郊區一處有一個空的集束彈容器插在地上。（Reuters）

俄羅斯此前已就向烏克蘭供應武器問題向包括美國在內的所有國家發出照會。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）此前指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。拉夫羅夫認為美國和北約在直接參與烏克蘭衝突，指出他們不僅對烏供應武器，還在英國、德國、意大利等國訓練烏方軍事人員。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，西方向烏克蘭輸送武器無助於俄烏談判取得成功，將具有消極效果。