泰國將3度選首相　為泰黨尋求更多政黨支持

泰國5月舉行國會選舉後迄今未能選出首相。當地傳媒7月22日引述消息稱，為泰黨（Pheu Thai）正與多個政黨接觸，尋求更多其他政黨支持。為泰黨首相候選人賽塔（Srettha Thavisin）已表明自己準備好成為泰國下一任首相。



根據Nation Thailand，為泰黨黨魁沖拉南（Cholnan Srikaew）22日表示，為泰黨已與自豪泰黨（Bhumjaithai）會談並尋求對方支持。

報道引述為泰黨消息透露，為泰黨還會與僅有2席的Chart Pattana Kla黨，以及現任首相巴育（Prayut Chan-ocha）所屬的人民國家力量黨（United Thai Nation Party）接觸，邀請對方加入8黨聯盟。

泰國5月14日大選。根據選舉結果，前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，為泰黨贏得141席，自豪泰黨71席，人民國家力量黨則有36席。

由包括前進黨和為泰黨在內政黨組成的8黨聯盟共有312席，但首相需要獲得上、下議院最少376人支持。

由於主張修改冒犯泰國君主法，前進黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）2度闖關失敗後退選，把組閣機會讓給盟友為泰黨。賽塔已明言，如果為泰黨組閣，將不會修改或廢除冒犯君主罪。