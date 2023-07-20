皮塔首相夢碎　為泰黨或背叛　泰國軍方該知道「過猶不及」的道理

7月19日，「賣相」甚好的42歲前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）第二度爭奪相權失敗，同一天先被憲法法院以非法持有媒體股份為由暫停國會議員職務，繼而再遭軍方及其支持者依然佔優的國會上下兩院駁回其再次獲提名的動議。第一大黨前進黨只能將奪相機會交到繼承他信的第二大黨為泰黨手中。

皮塔首相夢碎，並不是什麼意料之外的事。雖然前進黨和為泰黨在5月的大選中得票38%和29%，這兩個加上另外六個政黨的聯盟在任何民主體制之中也是理所當然的執政聯盟。然而，泰國只有國會500席的下議院由民選產生，上議院250席全由軍方委任，首相卻需由兩院聯合過半數選出。因此，即使皮塔的聯盟控制着下議院312席，沒有軍方及其支持者的默許，皮塔本來就沒有任何勝算。

儘管皮塔在選舉後馬上宣布「勝利」，希望藉民意壓力倒迫軍方讓位，但皮塔反軍方權力旗幟鮮明，且主張修改泰國的冒犯君主法，最終也不能說服軍方讓步。在7月13日的首次提名中，皮塔只取得13位上議員支持，加上其聯盟的下議院312席，遠遠不及376席的門檻。

在19日的第二次國會投票之前，皮塔基本上已是作好了「必輸」的盤算，一早表明若然再逐相位失敗，將會支持為泰黨籌組政府。同時，前進黨也提出了根本沒有可能通過的憲法修正案，去除軍方委任上議院的選舉首相權，作為對現有憲制的政治抗議。

7月19日，皮塔離開議會前舉起其議員證件。（Reuters）

軍方對皮塔的防範不可謂不嚴密，除了在國會兩院中幾乎必勝的票數之外。大體全由軍方指派的憲法法院也受理了前進黨修改冒犯君主法的主張是企圖推翻泰國憲政的案件。另外，該法院也受理了由選舉當局提出皮塔非法持有媒體股票的案件。前者有可能導致前進黨被勒令解散，後者則有可能導致皮塔入獄10年、剝奪政治權利20年。

雖然皮塔代表着泰國政治的新興勢力，但他其實並非什麼激進政客。他沒有全力支持2020年的學生示威，其修改冒犯君主法的主張看起來也頗為合理，只將刑期由現時的3至15年減至少於一年，並限制相關指控要由王室代表提出，以避濫用。這當然離推翻泰國憲政的指控非常遙遠。

而且，皮塔有持股的媒體早在2007年停播，其持股量只佔0.0035%，更是皮塔父親逝世後留下的遺產一部份。2007年後的泰國憲法確實禁止了議員持有媒體權份，用意是要阻止2006年被政變踢除的他信家族掌政同時掌控媒體機構的情況重演。但是，大家都知道將同一限制套用在皮塔身上只是將法律變成政治打壓工具的做法。

最終，軍方並沒有給皮塔留下再次競逐首相的空間。19日，憲法法院先行以皮塔非法持有媒體股份為由暫停其議員職位，要求他在15天內提出辯解。同時，軍方支持的議員們也利用議事規則，認為皮塔的首相提名議案上周已被否決過，如今再提名一次是「重覆動議」，最終在394票贊成、312票反對之下駁回了皮塔的「二次首相提名」。皮塔的首相夢正式完全破碎。

7月19日，前進黨支持在曼谷街頭聚集。（Reuters）

在離開議會之前，皮塔引述憲法法院的判決結果，向議員暫時道別，並稱：「自5月14日（按：大選日）以來，泰國已經出現了改變，不會再倒退回去，人民已經在半途之上，剩下的一半，即使我不能履行職責，我請我的同儕議員繼續照顧好人民。」

隨着皮塔離席面對其司法難題，籌組政府的責任也落到了席位只比前進黨少10席的為泰黨手上。為泰黨目前有三位首相人選，一是60歲房地產大亨社他（Srettha Thavisin），二是他信幼女、為泰黨領袖貝東丹（Paetongtarn Shinawatra，三是健康欠佳的前司法部長Chaikasem Nitisiri。貝東丹日前已表明會支持推舉社他為首相。

儘管籌組政府之權落到為泰黨手上，但國會的議席格局並沒有改變。在7月27日的下一次投票之前，為泰黨依然要想辦法籌得至少376席支持。在客觀的局限之下，人們關心的是為泰黨會否背離其與前進黨的聯盟協議，改與軍方合作，以獲得執政權力。但這種排除最大黨在外的做法，卻有可能引起泰國民眾的重大反彈，再次引爆大型示威。

泰國大選：圖為2023年5月14日泰國大選投票日，泰國現任首相巴育（Prayuth Chan-ocha）離開位於曼谷的競選總部。他已宣布將會退出政壇。（Reuters）

為泰黨領導層的最新說法是將會繼續與前進黨等夥伴政黨合作，將會商討未來路向。不過，有為泰黨的議員就給出了「三個選擇」：一是由前進黨和其他聯盟政黨尋找有關修改冒犯君主法的解決辦法（按：就是放棄此主張的意義）；二是八黨聯盟團結一致，放棄執政，甘心當在野黨（按：由於他們控制了下議院，這對軍方執政也將會非常「不方便」）；三是為泰黨與前進黨分道揚鑣，另組執政同盟（按：即與軍方合作）。

以上二跟三都有可能引起民眾反彈，並使泰國難以管治，而將最大黨前進黨排除在外也於理不合。最佳的解決辦法就是一，由前進黨暫時放棄修改冒犯君主法，換取包含前進黨在內的聯盟執政。

這一方面需要皮塔方面的讓步，而他此前已表達過不會急進修法的態度；同時，前進黨除了針對軍方和君主制的主張之外，其實對於泰國各個政策範疇都有不同的改革提議，這些也是值得皮塔在「魚與熊掌」之間作出抉擇的。

但另一方面，這也需要支持軍方的政黨配合。國會下議院中與軍方合作的多個政黨此前也表明過不會參加有前進黨參與的政治聯盟。如果他們繼續此等堅持的話，以前進黨為代表的新興改革派和傳統派系的對立將只為激化下去。

同樣地，軍方以及受軍方影響的法院也應該停止對皮塔和前進黨的政治打壓。畢竟作用力自有其反作用力，前進黨的前身未來前進黨在2019年的大選中只得17%選票，翌年被迫解散之後，到本年大選卻使前進黨的得票急漲至38%，成為第一大黨。對此，軍方也必須小心考慮「過猶不及」的道理。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）從為泰黨內部得來的消息，為泰黨目前已經取得親軍方各黨的支持，在下議院得282席（排除前進黨在外），並將得到上議院249席（按：有一位議員請辭）的大多數支持，並不在意前進黨會否加入。這種佈局當然是為泰黨執政的「方便之門」，但長遠而言卻為泰國再次埋下一個計時炸彈。