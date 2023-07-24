Twitter換標誌｜馬斯克宣布以X取代小鳥　X.com連結Twitter.com

去年10月收購了社交媒體平台Twitter的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）宣布，以英文字X作為Twitter的新標誌，取代Twitter自2006年起採用的藍色小鳥。此外，X.com已經連結到Twitter.com。



馬斯克星期日（7月23日）在Twitter發文稱，將換掉Twitter的藍色小鳥標誌，新的X標誌「將於明天在全球上線」。他在其Twitter帳戶上載短片，顯示原來藍色小鳥被一個閃爍的 X取代。 馬斯克其後再發帖宣布，X標誌會在當日稍後時候正式啟用，且已將X.com連結Twitter.com。

今年4月，馬斯克已向月向法院遞交文件，要將Twitter Inc.改名為 X Corp.，展現出馬斯克繞著「X」打造超級宇宙的決心。此外，馬斯克本月12日也成立了人工智能（AI）公司，並取名「xAI」。

有分析認為，馬斯克欲創建像中國微信一樣的「超級應用程式」。

馬斯克把Twitter標誌更改為X之際，Twitter正面臨來自Meta推出的新應用程式Threads 挑戰。對於對Twitter感到不滿的人來說，Threads被視為一種替代選擇。Threads推出後僅短短5天，已有1億人註冊。