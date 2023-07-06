Meta趁對手遇難出擊　Threads是真正「Twitter殺手」？｜新聞背後

昨日（5日），Facebook、Instagram母公司Meta正式推出與Twitter功能類似的社交程式Threads，上架僅7個小時註冊量就高達1,000萬。由於Threads與目前每月擁有20億活躍用戶的Instagram共通，許多投資者將該應用程式視為真正的「Twitter殺手」。



Meta將Threads形容為「以文字為主的對話程式」，用戶每次可發出最多不超過500字的內容，並可對其他人的訊息點讚、評論或轉發，也可分享連結、相片和最長5分鐘的影片，惟沒有私信功能。

目前，該程式已經吸引了名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、樂壇天后Jennifer Lopez、拉丁天后Shakira、民主黨國會議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等知名人士註冊。

真正的「Twitter殺手」？

由於用戶可以直接使用Instagram賬號登入Threads並保留追蹤名單，而只要有一小部分Instagram賬戶使用Threads，程式就能迅速收穫大量用戶，這一用戶群及廣告投放機會對於投資者十分具有吸引力。有分析師認為，這有機會使得Twitter流失許多廣告商。

而備受矚目的Threads的推出時機，正值Twitter因大幅裁員、內容審查等爭議而使運營陷入困境，公司市值更在五月底跌至144億美元（約1,126億港元），約為去年馬斯克（Elon Musk）收購價的三分之一。據《紐約時報》報道，其今年4月的全美廣告收入比去年下跌59%。

投資平台公司AJ Bell的金融分析主管Danni Hewson指，許多投資者對Threads成為真正的Twitter殺手感到興奮。在此之前，許多與Twitter相似的應用程式，包括美國前總統特朗普（Donald Trump）推出的Truth Social、以及Mastodon、Bluesky等，都沒有對Twitter造成重大打擊。Threads則可能是Twitter面臨的最大挑戰。

Meta新推的Threads是真正「Twitter殺手」？(Reuters)

Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前接受採訪時曾表示，他一直認為Twitter的用戶數量可以達到10億人：「我認為應該有一個擁有10億以上人口的公共對話應用。Twitter有機會做到這一點，但還沒有真正實現。希望我們能做到。」

「鐵籠戰」預演？ Meta憑廣告「KO」Twitter

Meta公司推出類似Twitter的應用程式的舉措，可謂是朱克伯格與馬斯克之間日益激烈的競爭的最新發展。上月20日，馬斯克在Twitter上開玩笑說，他將考慮與紮克伯格舉行一場「鐵籠戰」比賽，令數百萬互聯網用戶感到興奮雀躍。

有分析指，自馬斯克去年收購Twitter以來，進行了大刀闊斧的改革，而且經常反復無常，使該應用程式平台的部份廣告商望而卻步。相反，Meta在吸引廣告商方面比較成功。據Insider Intelligence的一份報告，全球84%的內容創作者在Instagram上發佈過資訊，而只有8.3%的人在Twitter上參與。目前為止，Instagram仍是創作者展示其內容並獲得報酬最流行的一個平台。