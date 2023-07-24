朝媒刊文強調核武開發正當性　稱美國企圖掀第3次世界大戰

朝鮮在朝鮮戰爭（韓戰）《停戰協定》簽署70周年紀念日來臨之際，強調朝鮮研發核武器的正當性，加強內部團結。



韓聯社報道，7月27日（星期四）是韓戰《停戰協定》簽署70周年紀念日，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》星期一（24日）刊登題為「偉大勝利的歷史意義將永垂不朽」的社論，稱為了完全消除朝鮮半島的戰爭風險，使朝鮮的國家安全得到絕對保障，朝鮮必須不惜一切代價的不斷加快軍事力量建設的步伐。

文章將朝鮮擁有核武器視為自衛能力的提升，認為朝鮮半島的永久和平，需要朝鮮具備在一切對抗中都能取得壓倒性勝利的自衛能力。

文章還認為美國企圖掀起第三次世界大戰，且可能演變成核戰爭，因此朝鮮不能只注重經濟發展，而是要消除臨近的核戰爭危機。

朝核危機一直是朝鮮半島的一大問題。朝鮮近期發射多枚導彈，韓國希望與美國合作應對朝鮮的核威脅。韓國總統尹錫悅此前警告，若朝鮮發起挑釁，朝鮮政權將被終結。

韓聯社分析稱，《勞動新聞》的文章意在將朝鮮核導研發和武力挑釁正當化，將經濟崩潰的責任推給外界，加強內部團結。

本文獲《聯合早報》授權轉載

