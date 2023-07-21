朝鮮防長斥美核潛艇泊釜山港　警告或符合平壤動用核武條件

朝中社週四（20日）報道，朝鮮國防相姜順南當天發表聲明，譴責美韓18日召開「核磋商小組」會議，並強調美國戰略核潛艇停泊釜山港，是美國40多年來首次在朝鮮半島部署戰略核武器，對朝鮮構成「最露骨而直接」的核威脅，且「可能符合」平壤當局使用核武的條件。



姜順南在聲明中強調，在世界擁核國家中，只有美國把針對特定國家的核武器使用，公開確定為政策。而由於美國及其追隨勢力的軍事妄動，朝鮮半島軍事安保形勢發生了根本性變化。

姜順南警告美方，美國的對朝鮮發動核攻擊的企圖已進入了可視化階段，包括戰略核潛艇在內的戰略資產部署日益明顯，都可能符合朝鮮使用核武的條件。根據朝方的核使用原則，一旦國家遭到又或判斷為即將遭到核武器攻擊時，就可以進行必要的行動程序。

據韓聯社此前報道，美國國家安全委員會印太事務協調員（Kurt Campbell）18日在訪韓期間表示，一艘美國戰略核潛艇正在釜山港停靠。19日，韓國總統尹錫悅登上靠泊在釜山港的美海軍戰略核潛艇肯塔基號（USS Kentucky），並視察了潛艇內部。

今年4月26日，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮同尹錫悅舉行會談。雙方同意，升級美國對韓國提供的「延伸威懾」，繼續加強韓美日三方合作，在供應鏈、關鍵技術等方面加強合作。雙方通過的《華盛頓宣言》約定美國對韓提供「核保護傘」，同意擴大韓美核危機磋商，建立「核磋商小組」機制，新增韓美軍事訓練和模擬演習，增加朝鮮半島周邊美戰略資產部署，包括部署戰略核潛艇。