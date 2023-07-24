日本實施半導體出口限制　對中國衝擊有多大？｜懶人包

日本經濟產業省就半導體對中國的出口限制在7月23日正式實施，這是繼美國及荷蘭後，再有國家對中國出口半導體設備實施限制。日本的限制將對中國半導體產業造成什麼影響？



日本限制14納米技術或以下的設備

日本對中國實施23個項目的限制，主要集中成膜設備，另還有曝光機、刻蝕機、清洗設備等，而這些設備都是在生產14納米及更先進的晶片所必需的。日本的限制主要在於不讓中國生產14納米或以下的晶片，這與美國及荷蘭的限制相約。

圖為2022年9月，台灣台積電大樓。台積電有着目前全球最先進和純熟的晶片生產技術學，而是中國大陸最缺乏的。（Getty）

中長遠下對中國影響

目前全球商業半導體生產技術已到達了5納米制程，3納米將會是今後產品採用的新技術。相比之下，14納米已是2014年，近十年前的技術。

中國目前有能力自行生產14納米的晶片，外界分析日本的限制不會即時對中國半導體產業造成衝擊，因中國廠商已向日本購買大量的設備及存貨。但長遠下去中國將無法提高14納米或以下的產量，中芯國際、長江存儲（YMTC）、長鑫存儲（CXMT）等中國半導體企業將首當其衝。

這意味日本投資從中國撤退嗎？

中國佔日本半導體製造設備出口銷售額三成，是最大客戶之一。但日本對中國在14納米或以下的技術投資自2023年秋基本已經停止，因只要無法獲得美國的設備，用於其他工序的日本製造的設備也無法使用。

然而對不需要尖端技術，被稱為成熟產品的半導體生產則不受影響，大部分使用在汽車及工業設備的晶片均屬這類別。生產這些非尖端晶片的設備仍可以出口。

因此可預見中國半導體公司將生產重心轉向非尖端晶片，需要向日本購買更多生產設備及材料，市場將會擴大而非縮小。以東京電子（TEL）為例，2023年第一季度，公司在中國市場的銷售額同比增長11%，達到 1,313 億日元。總裁河合俊樹預計，2023財年公司對中國的出貨量將占其年收入的30%以上，高於去年同期的23%。