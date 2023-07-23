日本遊客消費額排名出爐　香港人花916億日圓排第5

日本2023年1至6月的外籍觀光客人數突破1000萬人，其中台灣就佔了約177萬人，位居第二。儘管台灣的訪日人數並非最多，但卻是「最會買」的。光是2023年4至6月的3個月內，台灣旅客就在日本花了1739億日圓（日幣／日元），打敗全球各國，也引發日媒討論。



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根據「LIFE&MONEY」（LIMO）報道，日本觀光廳19日公布名為「2023年4至6月全國調查結果概要」的訪日外國人消費動向調查最新統計數據，該份報告顯示，在短短3個月內，整體訪日外籍旅客的旅行消費額為12052億日圓，是2019年同期的95.1%。

其中旅行消費額最高的正是台灣，以1739億日圓奪下冠軍，其次則是美國的1733億日圓、中國1515億日圓、韓國（南韓）1429億日圓、香港916億日圓、泰國480億日圓、澳洲469億日圓、新加坡403億日圓、英國304億日圓以及加拿大292億日圓。

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整體訪日外籍旅客的總消費額分類為住宿4218億日圓、購物3038億日圓、飲食2892億日圓、交通1439億日圓、娛樂等服務463億日圓以及其他2億日圓。

台灣訪日旅客在4至6月的整體旅遊消費額高達1739億日圓，其中佔最大宗的就是購物的660億日圓，其次才分別是住宿的446億日圓、飲食407億日圓、交通164億日圓以及娛樂等服務63億日圓。

值得注意的是，日本外籍旅客的整體旅行消費額仍較2019年同期減少4.9%，但是台灣人的消費金額卻增加了23%。台灣2023年4至6月訪日人數為98.4萬人，平均停留天數為約6天，每人的平均旅行消費額則為176801日圓。也就是說台灣人到日本旅遊時，平均每人會在住宿花費45329日圓、飲食41328日圓、購物67038日圓、交通16659日圓以及娛樂等服務6447日圓。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】