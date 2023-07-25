王毅就網絡安全提四點建議　堅決抵制網絡軍備競賽

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅7月24日在南非約翰內斯堡，出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議。南非總統府部長恩特沙韋尼（Khumbudzo Ntshavheni）、巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval），以及白羅斯、伊朗、沙特、埃及、阿聯酋、哈薩克斯坦、古巴等國代表出席。會議圍繞「網絡安全日漸成為發展中國家的挑戰」主題進行了深入討論。



王毅表示，網絡安全是國家安全的重要基石。面對共同挑戰，國際應該加強戰略溝通，明確合作方向，維護共同利益。王毅就維護網絡安全提出四點建議：

倡百花齊放而非數字鐵幕「新戰場」

一是建設公平合理的網絡空間。網絡空間的未來應由各國共同開創，網絡空間的安全也應由各國共同維護。要踐行真正的多邊主義，支持聯合國在網絡空間全球治理中發揮核心作用，充分聽取廣大發展中國家合理關切，建立公正合理的國際規則，健全民主透明的互聯網治理體系。

二是建設開放包容的網絡空間。網絡的生命在於互聯，核心在於開放。網絡空間應當是百花齊放的「大舞台」，而不是搞數字鐵幕的「新戰場」。必須堅持公平正義，反對任何形式的科技霸權、網絡霸權，讓各方在開放包容的網絡空間中各盡其能、各取所需。

反對以網絡空間推行「顏色革命」的企圖

三是建設安全穩定的網絡空間。要遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國自主選擇的網絡發展道路和管理模式，踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，倡導和平利用網絡空間，堅決抵制網絡軍備競賽，反對利用網絡空間推行「顏色革命」的企圖。

四是建設富有生機活力的網絡空間。要統籌發展與安全，堅持「以人為本」「智能向善」，確保國家安全和公共利益，同時抓住數字機遇，彌合數字鴻溝，共享數字紅利，保障全球信息通訊產供鏈開放、安全、穩定，激發網絡空間國際合作的潛力和活力。

王毅強調，中方高度重視網絡安全問題，積極參與全球網絡治理，為維護全球數據和網絡安全作出中國貢獻。中方願同廣大新興市場國家和發展中國家加強交流、深化合作，為推進全球網絡治理體系變革、構建網絡空間命運共同體不斷作出中國的努力。

金磚國家和「金磚之友」要攜手合作

各方表示，隨著信息通訊技術快速發展，維護網絡安全的重要性日益突出。國際社會應當加強和規範信息通訊技術使用，共同打擊網絡犯罪，促進數字互聯互通，縮小數字鴻溝，加強技術創新國際合作，促進各國經濟和社會發展。應當改革、完善全球網絡治理體系，增加發展中國家的代表性和發言權。金磚國家和「金磚之友」要攜手合作，共同應對網絡安全等傳統和非傳統安全挑戰，營造互利、包容、安全的國際環境，實現共同安全與發展，促進全球和平與繁榮。