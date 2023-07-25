Twitter更名X｜馬斯克對X情有獨鍾　他心中的X王國又是什麼？

馬斯克（Elon Musk）在7月24日正式把Twitter換上新裝，告別藍色小鳥成為「X」。這不是馬斯克首次顯露對Ｘ情有獨鐘，但X又是什麼意思？



馬斯克在2022年提出收購Twitter的計劃時，已表明要把Twitter變成X，並說明X將會成為一個「什麼都能做到」的平台軟件，更說自己一直希望建立一個名為Ｘ.com的社交平台。今天Twitter已成為了Ｘ，在瀏覽器輸入X.com網址會被自動導向Twitter的主頁。

圖為7月24日，位於美國三藩市的Twitter大樓，工程人員正準備拆掉舊的Twitter招牌。（Reuters）

這不是馬斯克首次顯露對Ｘ情有獨鐘，除了Model X、SpaceX、xAI以外，最誇張的莫過於其2020年與加拿大女星格萊姆斯（Grimes）生下的兒子X AE A-XII，全名為X AE A-XII Musk，X是名字，AE A-XII是中間名。

馬斯克曾表明自己對Ｘ的特殊愛好

《紐約時報》在2022年10月時曾報道，指馬斯克希望建立的X，是一個有如微信一樣的「超級軟件」，即集通訊、新聞、繳費、銀行、購物等等於一身的平台。收購Twitter主要是為了省卻由零開始，利用現有Twitter的用戶和影響力，逐步建立自己的X王國。

不過購買Twitter的過程至今並不順利，除了起初收購出現波折，收購後大規模的人事調動、政策改變、急於止蝕回收成本的手法引發諸多問題，廣告商一度大減，嚴重打亂馬斯克的如意算盤。Meta推出Threads更一度被指正威脅Twitter的生存，所幸近一個月過去，Threads的熱度下降得比想像中快，Twitter用戶未現大量流失。

就在Twitter還未站穩之際，馬斯克宣布把Twitter改名成Ｘ，網上對其評價似乎好壞參半。馬斯克的X王國計劃能否成功，還需要一段時間才能判斷。