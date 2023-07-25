Twitter易主後，Elon Musk 馬斯克動作連連且負評不斷，繼瀏覽推文數量限流被劣評後，狂人數天前忽然宣布Twitter將放棄藍雀仔logo，改以「X」標誌為記。美國Twitter總部大樓連舊logo都拆走，以投映燈投射巨型X字樣造勢。然而網民照樣不賣帳，齊齊搞「X」梗串Elon Musk，當中不乏精采好笑的構思。



Elon Musk已註冊 X.com｜教正確讀法

Elon Musk今日（25日）在twitter出文，向網民解釋改名原因是他非常喜歡「X」這個字母，所以才會有「Tesla Model X」電動車以及SpaceX 太空航天公司。而Twitter新讀法應該為「X's」（X後面有眾數的ssss尾音），他表示其實代表了「tweetsss」的意思。

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網民自製Twitter 藍鳥logo漸變成X Logo的過程。

美國Twitter總部大樓本來想連舊logo都拆走，但因未向當局令取戶外工程許可，拆到一半被警方叫停，er兩字跟藍鳥倖存多一會兒。



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其他爆笑X惡搞

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Yoshiki搞串出tweet：「X JAPAN 商標我註冊咗！」

網民大都覺得沒有了藍色雀仔很可惜，而且X這名字也很普通（Gen-X都out了10幾年），除了追悼藍鳥的tweet，大家都趁熱潮搶流量，齊齊惡搞「X」梗，連很多大公司、名人都玩，當中最爆是日本V-Rock樂團之神X JAPAN 大腦Yoshiki，他笑言：「Twitter改名後日本分公司會唔會叫XJapan？喂X Japan個商標我應該註冊咗㗎！」而tweet下還有twitter系列的自動分析新聞真偽，認證Yoshiki此話屬實。（笑死）

阿森一族預言又中？Homer手機上早已出現「X」app logo

有眼利網民發現，在很久以前一集《The Simpsons》中，有一幕Homer手拿iPhone（仍然有home掣）在玩Twitter，屏幕底部就出來了X字logo，連字型都相近，但暫時未知來源真偽。

X logo 字款疑似抄襲Nikon Z系相機標誌？

有網民發現X字樣似乎與Nikon Z系無反相機的logo幾乎像是來自同一套字款fonts。但暫時Nikon就沒有回應。