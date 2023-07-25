中俄聯合軍演結束　中國海軍赴海參崴參加工作會議

據遠東軍區太平洋艦隊新聞處報道，俄羅斯太平洋艦隊司令利納（Viktor Liina）海軍上將與抵達海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）的中國海軍艦艇指揮官就「北部．聯合-2023」演習結果舉行工作會議。



俄衛網7月25日引述俄羅斯東部軍區新聞處稱，由「齊齊哈爾」號和「貴陽」號導彈驅逐艦、「日照」號和「棗莊」號導彈護衛艦，以及「太湖」號綜合補給艦組成的中國軍艦編隊抵達海參崴。

各艘艦隻參加了7月20日至23日在日本海舉行的中俄「北部·聯合-2023」海軍演習。

報道指「太平洋艦隊司令維克托．利納海軍上將與前一天抵達符拉迪沃斯托克進行工作訪問的中國海軍編隊指揮部舉行了會議。會議期間，在太平洋艦隊軍官之家舉行了關於剛剛結束的『北部．聯合-2023』海軍演習成果的工作會議。」

會議表揚了雙方合作水平的提高和兩國官兵的高度專業化。利納上將強調了該水平演習的重要性，並表示相信俄中將進一步發展在亞太地區的合作。

會議結束時，與會者交換了紀念品。據新聞處消息，中國海軍編隊指揮部隨後對海參崴市政府進行了禮節性訪問。