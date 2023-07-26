俄羅斯稱目前不可能重返黑海糧食出口協議　將向非洲提供新計劃

撰文：房伊媚
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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）7月25日稱，目前不可能重返黑海糧食出口協議。而俄羅斯外交部無任所大使奧澤羅夫（Oleg Ozerov）則於同日稱，將向非洲提供新的糧食安全計劃。

俄衛網25日引述佩斯科夫指，遺憾的是俄羅斯目前不可能重返黑海糧食出口協議，因為俄羅斯要求的條件未得到履行，它實際上未有執行過。

他又指，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已明確表態，即一旦協議得到履行，俄羅斯願意立即恢復黑海糧食出口協議。

奧澤羅夫則說，俄羅斯將向非洲國家提供黑海糧食出口協議的替代方案，以確保非洲大陸糧食安全。他說這將不僅是一次討論，而是能為非洲國家在討論中提供解決方案。

英國：俄羅斯或攻擊民用船隻

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）25日指，英國掌握的資訊顯示，俄羅斯軍方可能不單會攻擊烏克蘭糧食設施，更會攻擊黑海的民用船隻。她指，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話時，與對方分享這資訊。

吳百納稱，英國同意美國的評估，即這是一次（俄羅斯）經過協調的工作，目的是在黑海民用船隻受到任何襲擊時，證明這是烏克蘭所為、歸咎於烏克蘭。

英國掌握的資訊也顯示，俄羅斯在烏克蘭港口附近埋設更多水雷。

「團結車道」

歐盟農業專員沃伊切霍夫斯基（Janusz Wojciechowski）25日表示，歐盟準備通過「團結車道」（Solidarity lanes，暫譯）出口烏克蘭農產品，並協助承擔成本。

沃伊切霍夫斯基說，歐盟正考慮成員國的多項倡議，以制定一項聯合計劃來支付額外的運輸成本。

路透社25日稱，「團結車道」是穿過包括波蘭和匈牙利在內、與烏克蘭接壤的歐盟成員國的鐵路和公路運輸通道，而最重要的通道穿過羅馬尼亞。

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