拜登愛犬10次咬傷或攻擊特勤局人員　有傷者需送院

美國特勤局的記錄顯示，2022年10月至今年1月期間，總統拜登（Joe Biden）的德國牧羊犬 Commander，已咬傷或攻擊特勤人員至少10次，其中一名傷者更需到醫院求診。



保守派非營利組織「司法觀察」（Judicial Watch ）7月25日公布近200頁特勤局記錄，顯示Commander有多次攻擊行為，牠是2021年12月由拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）所送。

紀錄顯示，在10宗咬傷或攻擊中，有6宗涉及嚴重咬傷，2宗是沒有導致咬傷的攻擊性事件。另外2宗被形容為出於「貪玩」或「友好」的咬傷，不需要醫療護理。

當中包括去年11月初，一名穿制服的特勤局人員遭Commander咬了2次，分別在右上臂和大腿。白宮醫療部門替其緊急治理後，決定將其送往醫院。

2021年3月，拜登養的另一隻牧羊犬Major，也曾咬傷白宮保安人員。當時拜登決定將牠送回威爾明頓市（Wilmington）的老家。

外界質疑，為何 Commander至今仍能留在白宮。第一夫人吉爾（Jill Biden）的發言人表示，對於家庭寵物來說，白宮建築群是個「充滿壓力的環境」，拜登一家正在設法處理問題。

特勤局首席發言人古列爾米（Anthony Guglielm）表示，對於過去幾任總統的家庭寵物，特勤局都曾研究如何更好地處理，包括Commander的連串事件。古列爾米強調，局方非常重視員工的安全和福祉。