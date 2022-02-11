白宮「第一狗狗」登電視螢幕　將與總統夫人亮相「小狗碗」

美國「第一狗狗」司令（Commander）2021年12月才剛入住白宮，據美媒2月11日報道，牠將與總統拜登的夫人吉爾（Jill Biden）一起在電視螢幕亮相，已拍攝的短片將在2月13日「小狗碗」（Puppy Bowl）節目的比賽開場前播出。



2月13日是美國超級碗（Super Bowl）舉行的日子，即全國美式足球聯盟（NFL）的年度冠軍賽。「小狗碗」則是寵物版的超級碗，在同日舉行並透過電視播出，以帶給觀眾歡樂。

第一夫人吉爾今年也將為「小狗碗」助威，她與狗狗司令一起拍攝短片，將在「小狗碗」的比賽開場前播出，電視台2月11日提早公開片段。

.@FLOTUS Dr. Jill Biden and new Biden family puppy, Commander, share a special Valentine’s Day message ahead of #PuppyBowlXVIII’s kickoff Sunday, Feb 13! 🐶❤️@AnimalPlanet @discoveryplus pic.twitter.com/YMHnrgMSPE — Discovery Inc (@DiscoveryIncTV) February 10, 2022

吉爾在片內講述養狗之樂，大讚毛孩子帶來無條件的愛與喜悅，她又談到2月14日情人節是自己極喜歡的節慶，祝福各人情人節快樂。