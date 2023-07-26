西澳海灘近百鯨魚「擠成一團」行為異常　逾半擱淺死亡

澳洲西澳（Western Australia）海岸7月25日有人發現異象，有近百條鯨魚在近岸水域擠在一起、在高空看形成類似心形的形狀，專家判斷牠們行為異常，救援人員協助拯救牠們，但據西澳官員26日稱，有52條鯨魚已擱淺死亡。



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綜合澳洲廣播公司（ABC）、紐約時報等報道，約97條領航鯨在西澳海岸出現異常行為，然後在海灘大規模擱淺，官員呼籲民眾暫時遠離事發的切恩斯比奇海灘（Cheynes Beach）。

7月25日，有人發現大批領航鯨在距離岸邊約150米的海邊擠成一團，牠們之後開始擱淺，救援人員出動嘗試拯救，不斷向在沙灘上的鯨魚淋水，但至今有52條鯨魚已擱淺死亡。

救援人員仍在協助拯救生還的鯨魚，當中有不少人是義工。西澳環境部長惠特比（Reece Whitby）表示「這是一件可怕的事情（鯨魚擱淺），但看到人們盡力讓這些鯨魚漂浮在水面上，這種人性非常令人感動」。

西澳公園和野生動物服務（Parks and Wildlife Service）表示，正嘗試把剩下的45頭在生鯨魚送回較深的水域。

澳洲SBS引述野生動物專家推測，鯨魚大規模擱淺並不尋常，可能與牠們感到壓力有關。