尼斯湖水怪︱專家論文指是鯨魚陰莖？　事實查核組織：不是

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-25 19:12

印度新聞頻道News18報道，一組專家過去發表論文認為「尼斯湖水怪」（Loch Ness Monster）可能只是大型鯨魚和牠們「蛇形的巨大生殖器」，如今在網上引起熱議。專家指北大西洋露脊鯨與灰鯨的生殖器在「勃起狀態」下可長達170到180厘米，常會從水裏升起。

事實查核網站Snopes在驗證後推翻了這項說法，網站提到用來比對鯨魚陰莖那張最有名的黑白海怪照片，由倫敦醫師威爾遜（Robert Kenneth Wilson）在1934年拍攝，但威爾遜臨終前承認照片裏的水怪只是一艘玩具潛水艇。

Snopes指出鯨魚的生殖器雖然應該不是世人認知的「尼斯湖水怪」，但可能是過往水手們目擊到「海蛇」的真實身分。

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英國喜劇作家費爾頓（James Felton）在社群平台援引水怪及鯨魚陰莖對比趣聞引發熱議。網友Darren Naish笑說：「以後所有海怪都會被認為是鯨魚生殖器了。」

網友Slavopod則認為海怪絕對不會是鯨魚陰莖：「海怪常被描述為具有頭部和其他臉部特徵。露出頭的海象這類鰭足類動物還比較貼近海怪的形象。」

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