TikTok擬在美國推出銷售平台　售賣中國製產品

TikTok將在美國推出新的電子商務業務，向消費者銷售中國製造的商品，與人氣購物平台Shein和Temu展開競爭。



《華爾街日報》引述知情人士說，TikTok將於8月初在美國推出計畫，尋求複製Shein和Temu這兩個在中國創立的對手在美國取得的成功。

與亞馬遜公司的Sold by Amazon計畫類似，TikTok將為中國的製造商和商家儲存和運輸商品，包括服裝、電子產品和廚房用具等。該平台還將處理行銷、交易、物流和售後服務。

此舉拓寬了TikTok的電商戰略。TikTok最初計畫在美國發展一個協助廠商賣家平台，但一直進展不順。鑒於TikTok未來發展面臨政治不確定性，美國商家不願參與其中，因此TikTok推遲了在更大範圍內推出這項服務的行動。TikTok在華盛頓面臨著日益嚴格的審視，美國官員和議員認為TikTok構成國家安全風險。

報導稱，TikTok現在正打造一個類似亞馬遜的購物頁面，名為TikTok Shop Shopping Center，將用戶可流覽和購買商品的不同管道整合在一個頁面上。用戶既可以查看通過TikTok計畫銷售的商品，也可以查看直接由外部零售商銷售的商品。

TikTok涉足這種新電商模式，目的是擴展其用戶生態系統，以便從旗下高人氣短片應用賺更多錢，並在廣告銷售之外實現多元化。在TikTok採取這一舉措之前，拼多多旗下Temu以及快時尚零售商Shein異軍突起，而TikTok進軍美國電商領域可能給亞馬遜公司帶來又一個考驗。Shein在2022年實現了8億美元利潤。

知情人士稱，TikTok力爭使2023年的全球商品交易總額較去年翻3倍，從不到50億美元提高至200億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

