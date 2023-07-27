土耳其總統埃爾多安晤王毅　稱土方不支持北約加強亞太區活動

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）7月26日在安卡拉（Ankara）與中國中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。埃爾多安指，土方不支持北約（NATO）在亞太區加強活動，願就烏克蘭等國際和地區問題同中方保持溝通協調。



埃爾多安請王毅轉達他對中國國家主席習近平的誠摯問候。他表示，土中是有全球影響的國家，兩國合作的重要性超越雙邊範疇，強調土方恪守一個中國原則，認為中國的發展不是威脅，願同中方密切高層交往，通過兩國政府間合作委員會、經貿聯委會等機制，加強土「中間走廊」計劃同「一帶一路」倡議對接，加深貿易、能源、旅遊等領域合作，把土中關係提高到新水平，歡迎中國企業擴大對土投資。

王毅轉達習近平對埃爾多安的親切問候。他說，中方祝賀埃爾多安連選連任，支持土耳其堅持獨立自主，走符合自身國情的發展道路。

他又指，中土都是新興市場國家的代表和發展中大國，雙方擁有廣泛共同利益，沒有根本利害衝突，兩國關係面向未來，呈現廣闊發展前景，並稱中方高度重視中土關係，願同土方一道，在各自民族振興道路上互相支持，在彼此核心利益問題上互相照顧，着力維護並加深政治互信，推動中土戰略合作邁上新台階。他說中方願同土方用好兩國政府間合作委員會機制，全面重啟各領域務實合作，推進共建「一帶一路」，實現更高水平的互利共贏，為推動世界經濟復蘇作出積極貢獻。