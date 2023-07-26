王毅晤土耳其外長倡兩國企業本幣結算　俄媒：兩人也談烏克蘭局勢

中央外辦主任兼中國外長王毅訪問土耳其，7月26日在安卡拉（Ankara）會晤土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹），他稱中方願進口更多土耳其優質產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算。俄衛網引述消息人士報道，兩人也討論烏克蘭、中東局勢等議題。



中國外交部稱，王毅表示中土兩國同為新興市場國家代表和發展中大國，擁有廣泛共同利益和巨大合作潛力，指中方支持土方走出一條符合自身國情的發展道路，支持土方維護國家獨立、主權和正當權益，支持土方在地區和國際舞台上發揮更重要作用，反對任何勢力干涉土耳其內政。

中方稱，中國願同土新政府一道，增進戰略互信，加強戰略協調，加強各領域合作，堅定支持彼此維護核心利益和國家安全穩定，推動中土戰略合作關係結出更加豐碩的成果，為兩國關係發展開闢新前景、注入新動力。

王毅表示雙方要用好中土政府間合作委員會等雙邊合作機制，促進「一帶一路」倡議和土「中間走廊」計劃深度對接，持續推進能源、教育、文化等領域合作，中方願進口更多土優質產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算，鼓勵更多中國企業赴土投資興業。

中央外辦主任兼中國外長王毅訪問土耳其，7月26日在安卡拉會晤土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）（中國外交部）

他又指中方願同土方加強在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊框架下協調合作，共同發出新興市場國家的聲音，維護真正的多邊主義，維護全球供應鏈產業鏈穩定，反對單邊主義和「脫鉤斷鍊」等錯誤做法，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

中國外交部引述菲丹表示，土方高度重視發展對華關係，不認同中國經濟、科技「威脅論」，反對抹黑、遏制中國發展，不允許在土從事破壞中國領土完整的活動，土方認為中國國家主席習近平提出的全球倡議具有戰略意義，願同中方一道，充份發揮兩國政府間合作委員會作用，攜手共建「一帶一路」，加強經貿、能源、航空、旅遊等領域合作，共同應對全球性挑戰，推動建立多極世界。

中方指，雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。

俄衛網引述消息人士指，雙方在會談中也評價了烏克蘭和中東局勢，以及全球金融體系。消息人士還指，兩國外長也討論為改善雙邊貿易平衡增加投資的問題。