尼日爾政變｜軍人宣布對總統巴祖姆撤職　關閉邊境及全國宵禁

非洲國家尼日爾（Niger）局勢惡化，總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）在26日遭總統衛隊成員軟禁在總統府後，尼日爾士兵晚上在國家電視台宣布，巴祖姆已被撤職，國家邊境已經關閉，並宣布全國宵禁。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，美國與尼日爾的經濟和安全夥伴關係，取決於尼日爾維持民主管治，並指當日曾與巴祖姆通電話，表達美國對他堅定支持。



路透社報道，目前尚未清楚到底誰在掌權。士兵晚上已經控制通往國家電視台的所有道路。大批巴祖姆支持者聚集在尼亞美國民議會外，呼籲釋放巴祖姆，隨後被警方驅散。

西非國家經濟共同體（ECOWAS）26日表示關注事件，呼籲試圖策劃政變者釋放總統。鄰國貝寧總統塔隆（Patrice Talon）表示，在與尼日利亞總統兼ECOWAS領袖提努布（Bola Ahmed Tinubu）會面後，他26日會前往尼日爾進行調解。

塔隆表示，如有必要，將使用所有手段恢復尼日爾的憲法秩序，但理想情況是在和平中進行。

此前有報道稱，總統衛隊成員封鎖所有進出總統府的通道，將巴祖姆扣押在裏面。總統府後來曾發聲明，指巴祖姆及其家人情況良好，但沒有提供更多細節。

一名不願透露姓名的總統顧問向路透社表示，巴祖姆的陣營已與由奇亞尼 （Omar Tchiani）將軍領導的總統衛隊成員談判。有歐盟官員透露，歐盟領導人26日曾兩度與巴祖姆通話，獲知談判進行中。

對於尼日爾的情況，聯合國、美國、歐盟等都表示關切。其中，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美方譴責顛覆尼日爾民選政府的行為，敦促總統衛隊人員釋放巴祖姆，並避免採取暴力行為。

聯合國發言人表示，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）當日下午也曾與巴祖姆通話，對他表示全力支持和聲援。