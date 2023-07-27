布林肯：歡迎新西蘭加入AUKUS　可在適當時候參與

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，歡迎新西蘭加入澳英美聯盟（AUKUS）安全夥伴關係。



法新社報道，布林肯星期四（7月27日）在訪問惠靈頓（Wellington）時說：「新西蘭和其他合作夥伴可以在他們認為適合的時候參與進來，我們的大門是敞開的。」

AUKUS是澳洲、英國和美國之間的一項安全合作協定，包括分階段協助澳洲配備核動力潛艇，以抗衡中國在印度太平洋區的影響力。

新西蘭對於加入AUKUS一直保持謹慎，希望避免激怒中國這個新西蘭最大的貿易夥伴。

不過，新西蘭總理希普金斯（Chris Hipkins）星期三（26日）說，他對有限度的參與AUKUS「持開放態度」。他指出，如果新西蘭真的加入AUKUS，將集中在這項協議中的「第二個支柱」，包括應對網絡戰、人工智能（AI）和遠程高超音速導彈的開發工作。

新西蘭外長馬胡塔（Nanaia Mahuta）則表明，新西蘭已排除參與任何有關核項目的可能，重申該國「不準備妥協或改變我們的無核立場」，並將繼續支持太平洋地區無核化。

她還強調，目前「還沒有達成任何協議」，任何有關AUKUS的提案都需要先得到新西蘭內閣的批准。

本文獲《聯合早報》授權轉載

